Τη δημιουργία ομάδας αποφυγής συγκρούσεων στον Λίβανο συμφώνησαν ΗΠΑ – Ιράν

Ένας αξιωματικός του λιβανικού στρατού μιλάει στον ασύρματο καθώς αναλαμβάνει θέση στην είσοδο του παλαιστινιακού προσφυγικού καταυλισμού Burj al-Barajneh, στη Βηρυτό, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Hussein Malla)

Snapshot Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να δημιουργήσουν ομάδα αποφυγής συγκρούσεων για τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Η ομάδα αυτή θα λειτουργήσει με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ, χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ ή του Ισραήλ.

Το Ισραήλ αντιδρά έντονα στη συμφωνία, διατηρώντας στρατιωτικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο και αρνούμενο να δεχθεί διαπραγματεύσεις ΗΠΑ

Ιράν για την περιοχή.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη σύνθεση και την αποστολή της ομάδας αποφυγής συγκρούσεων, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια υποκατάστασης των ισραηλινών δυνάμεων αναμένεται να προκαλέσει ένταση.

Το Ισραήλ συνεχίζει ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, με νέο γύρο συνομιλιών προγραμματισμένο να ξεκινήσει σύντομα. Snapshot powered by AI

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν «ομάδα αποφυγής συγκρούσεων» για να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με τους μεσολαβητές.

Η ομάδα αποφυγής συγκρούσεων, που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν να συγκροτήσουν στον Λίβανο προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος, ενδέχεται να προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ.

Πακιστάν και Κατάρ, που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι «τα μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ομάδας διαχείρισης συγκρούσεων, μεταξύ των μερών, της Λιβανικής Δημοκρατίας και με τη διευκόλυνση των μεσολαβητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο», αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Η σύγκρουση στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της «Χεζμπολάχ», που υποστηρίζεται από το Ιράν, συνεχίζεται παρά τις δηλώσεις και τη συμφωνία εκεχειρίας και απειλεί να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η κοινή δήλωση δεν αναφέρει ούτε τη Χεζμπολάχ ούτε το Ισραήλ, τα οποία δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες της Ελβετίας. Ωστόσο το Τελ Αβίβ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο καθώς διαφυλάσσει την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί δεν δέχονται το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται εκ μέρους τους με το Ιράν για το τι μέλλει γενέσθαι στον Λίβανο και το Τελ Αβίβ αισθάνεται παραγκωνισμένο σε αυτόν τον γύρο των εξελίξεων.

Για την ομάδα αποφυγής συγκρούσεων δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα συγκροτηθεί και ποια θα είναι η αποστολή της στον Λίβανο. Αν η συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσει να υποκαταστήσει τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο αυτό θεωρείται βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι παρά την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν οι δυνάμεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων θα παραμείνουν σε μία ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ διεξάγει ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με το Λίβανο, με τον επόμενο γύρο των συνομιλιών αυτών να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Τρίτη.