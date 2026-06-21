Δημοσκόπηση: Το 92% των Ισραηλινών θεωρεί το Ιράν νικητή του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, η δημοσκόπηση αναδεικνύει μια ξεκάθαρη υποστήριξη προς την χρήση στρατιωτικής βίας για την ασφάλεια του Ισραήλ

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Δημοσκόπηση: Το 92% των Ισραηλινών θεωρεί το Ιράν νικητή του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Eρείπια μετά απο ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Σύσσωμη η ισραηλινή κοινή γνώμη θεωρεί ότι το Ιράν βγήκε ενισχυμένο από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η οποία φέρνει στο φως την βαθιά δυσαρέσκεια των Ισραηλινών για την διαχείριση της σύρραξης, αλλά και μία σθεναρή υποστήριξη προς τις πολεμικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 17 έως 20 Ιουνίου σε δείγμα 3.644 ατόμων από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και το Ινστιτούτο Agam μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας δεν έχει υπογραφεί από το Ισραήλ και προβλέπει το τέλος των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το 92% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Ιράν κέρδισε ή ότι είναι η χώρα που επωφελήθηκε περισσότερο από την πολεμική σύγκρουση, ενώ το 83% θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ αποδυναμώθηκε.

Ξεκάθαρη υποστήριξη προς την χρήση στρατιωτικής βίας για την ασφάλεια του Ισραήλ

Οι ψηφοφόροι του μπλοκ της δεξιάς, βασική δεξαμενή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι οι αυστηρότεροι: το 93% θεωρεί ότι το Ιράν νίκησε στην πολεμική αναμέτρηση.

Μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται επίσης κατά του πρωτοκόλλου συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν: το 63% των ερωτηθέντων το απορρίπτει, ενώ μόνο το 12% εγκρίνει.

Το 72,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν στις δηλώσεις του Νετανιάχου για την επιτυχία της πολεμικής εκστρατείας του Ισραήλ και το 56% κρίνουν την εκ μέρους του διαχείριση της επίθεσης «αποτυχημένη» ή «μέτρια».

Η υποστήριξη προς την παραμονή του στην εξουσία έπεσε στο 29% τον Ιούνιο έναντι 40,5% στις αρχές του Μαρτίου.

Παράλληλα, η δημοσκόπηση αναδεικνύει μια ξεκάθαρη υποστήριξη προς την χρήση στρατιωτικής βίας για την ασφάλεια του Ισραήλ: το 48% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μίας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, ακόμη και με το κίνδυνο αυτό να προκαλέσει σύγκρουση με την Ουάσινγκτον. Μόνο το 21% τάσσεται κατά.

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