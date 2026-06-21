Έφτασε ο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία - Ξεκινούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν επίσημες συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και για να δοθεί ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Ο Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, έφτασαν στις 05:59 τοπική ώρα (06:59 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφθασαν του βράδυ του Σαββάτου στην Ελβετία. Ανάμεσα στα μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, έφτασαν επίσης στην Ελβετία όπου αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στην ημέρα.

Πριν αναχωρήσει, ο Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για «μια-δυο ημέρες» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Το «Μνημόνιο Κατανόησης» που υπογράφτηκε την Τετάρτη από τα μέρη προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, με κεντρικό ζήτημα το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.



Κάποιες προκαταρκτικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από το Σάββατο ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως διεξήχθησαν «τεχνικές» συζητήσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς, παρόντων αντιπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, κρατών που μεσολαβούν.

Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η συμφωνία

Παρά την έναρξη την άφιξη των αξιωματούχων στην Ελβετία, η διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται ήδη «στον αέρα», καθώς ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί «σε κίνδυνο» αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι όροι της, αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Η συμφωνία προέβλεπε τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνέχισε να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο. Σε αντίποινα, το Ιράν ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα ληφθούν και «άλλα μέτρα» αν είναι απαραίτητο για να «αναγκαστεί ο εχθρός να τηρήσει τις υποχρεώσεις» που αναλήφθηκαν με το Μνημόνιο Κατανόησης.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Δεν θα υπάρξουν διόδια στα ΣτενΆ του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Το μέτωπο του Λιβάνου

Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός δεν φαίνεται να υποχωρεί. Το Σάββατο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 24 άτομα, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τους θανάτους δυο υπαξιωματικών, ενός αξιωματικού ενός στρατιωτικού σε μάχες στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ, που κατέχει μέρος του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε ότι στοχοποίησε θέσεις της Χεζμπολάχ σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του.

Ωστόσο, αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε το Σάββατο ότι ελήφθη διαταγή από την πολιτική ηγεσία να σταματήσουν οι μάχες με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο αλλά να συνεχιστεί η «αμυντική» δράση.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ τόνισε πως καθιστά το Ισραήλ «απόλυτα υπεύθυνο» για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

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