«Θρίλερ» με τα Στενά του Ορμούζ: «Δεν έκλεισαν, τα ελέγχουμε», λένε οι ΗΠΑ, σε εγρήγορση ο στρατός

Σήμερα ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

«Θρίλερ» με τα Στενά του Ορμούζ: «Δεν έκλεισαν, τα ελέγχουμε», λένε οι ΗΠΑ, σε εγρήγορση ο στρατός
ΚΟΣΜΟΣ
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Τι συμβαίνει με τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω μάλιστα των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πολέμου στο Ιράν που ξεκινούν στην Ελβετία;

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα Στενά και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή, θέτοντας υπό νέα αμφισβήτηση το μέλλον της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για εις βάθος ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».

Μάλιστα δημοσιεύτηκε και ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης εξηγούν ότι το Στενό είναι και πάλι κλειστό.

Όπως αναφέρεται:

«Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή!
Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης.
Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε το Στενό του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, το Στενό είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!»

Οι διαπραγματεύσεις της Λουκέρνης

Την ίδια ώρα ξεκίνησαν «προπαρασκευαστικές» συνομιλίες μεταξύ διπλωματών στο Μπούργκενστοκ κοντά στην Λουκέρνη με στόχο την διατήρηση του διαλόγου επί την προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε η Βέρνη.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι Ελβετία συνεχίζει να παρέχει «ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο» στο Μπούργκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Διπλωματική πηγή τόνισε ότι οι συνομιλίες είναι προπαρασκευαστικές εκ της φύσεώς τους.

Οι υψηλού επιπέδου συνομιλίες που είχαν αρχικά προγραμματισθεί για την χθεσινή ημέρα στην Ελβετία αναβλήθηκαν και η κατάσταση βυθίστηκε και πάλι στην αβεβαιότητα, ενώ το Ισραήλ συνέχισε σήμερα τις πολύνεκρες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Το ελβετικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS μετέδωσε ότι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και των μεσολαβούντων χωρών, του Κατάρ και του Πακιστάν, συμμετέχουν στις συνομιλίες.Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αμερικανός μεσολαβητής Στίβεν Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται καθ' οδόν προς την Ελβετία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε με δηλώσεις του στο Fox News ότι θα κατευθυνθεί επίσης προς την Ελβετίας εντός μίας-δύο ημερών.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει εντός ολίγου από την Τεχεράνη για την Ελβετία, προειδοποίησε ότι αν η άλλη πλευρά αρνηθεί να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της, το Ιράν θα απαντήσει λαμβάνοντας τα αναγκάια μέτρα.

Σε εγρήγορση ο αμερικανικός στρατός

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι παραμένει «σε εγρήγορση» για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα τον Λίβανο.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ» ανέφερε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τη Centcom, οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν με ασφάλεια και σήμερα και πέρασαν από εκεί 55 εμπορικά πλοία.

Με την έναρξη του πολέμου το Ιράν έκλεισε αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, από την οποία περνούσε μέχρι πρόσφατα το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων. Το άνοιγμα του Ορμούζ ήταν ένα από τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, κατοπιν την επιμονής της Τεχεράνης στο θέμα αυτό.

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