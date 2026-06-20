Λίβανος: Τουλάχιστον 16 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός

Τουλάχιστον 16 άτομα σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπάτιε, μία ημέρα αφού ανακοινώθηκε η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, ομάδες της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Ναμπάτιε λόγω των επιθέσεων στην ζώνη και μετέφεραν 16 νεκρούς και 12 τραυματίες προς νοσοκομεία της περιοχής.

Ο Λίβανος είναι ο «αδύναμος κρίκος» της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ κλιμακώθηκαν ιδιαίτερα την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ αξιωματούχων της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον στην Ελβετία. Αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν εξήγησαν γιατί ακυρώθηκαν οι συνομιλίες, τρεις αξιωματούχοι που μίλησαν στους New York Times ανέφεραν ότι το Ιράν αποσύρθηκε λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο.

Η διακοπή των συνομιλιών σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του δικού τους πολέμου, η οποία προβλέπει «την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων» στο Λίβανο και δεσμεύεται να διαφυλάξει την «εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία» της χώρας.

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