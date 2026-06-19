WP: Ο Νετανιάχου ίσως υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν - Έκθεση μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

Snapshot Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι ο Νετανιάχου μπορεί να υπονομεύσει τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν μέσω στρατιωτικών ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο απειλεί να παραβιάσει τη συμφωνία που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα και να αποσταθεροποιήσει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ

Ιράν.

Η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου συνδέεται με τη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας στον Λίβανο και την ένταση με τη Χεζμπολάχ εν όψει των επικείμενων ισραηλινών εκλογών.

Η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να περιορίσει την ισραηλινή στρατιωτική δράση μέσω διακοπής προμηθειών και υποστήριξης, αν και τέτοια μέτρα έχουν αποφευχθεί στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, μεταδίδει η εφημερίδα Washington Post.

Το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, του πληρεξούσιου του Ιράν στο Λίβανο, ένας στόχος που θα παραβίαζε ένα βασικό στοιχείο της πρόσφατης συμφωνίας, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα, σύμφωνα με αναφορές των μυστικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και μία που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται η WP.

Όπως παρατηρεί η εφημερίδα, η ανάλυση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, έρχεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και της κυβέρνησης Τραμπ. Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης προειδοποίησαν δημοσίως το Ισραήλ να μην εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

Την Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, ως απάντηση σε επίθεση με drone της Χεζμπολάχ που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες. Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσαν ότι ανέβαλαν τις συνομιλίες που επρόκειτο να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ ο Τζέι Ντι Βανς ανέβαλε το ταξίδι του στην Ελβετία.

Πώς ο Νετανιάχου θα μπορούσε να διαρρήξει τη σχέση του με τον Τραμπ

Αν ο Νετανιάχου εντείνει τη στρατιωτική του εκστρατεία στο Λίβανο, όχι μόνο θα απειλήσει το πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν την Τετάρτη, αλλά θα μπορούσε και να διαρρήξει τη σχέση του με έναν Αμερικανό πρόεδρο που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική του πορεία, αναφέρει η Washington Post.

Η νέα έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εν όψει των εθνικών εκλογών στο Ισραήλ αυτό το φθινόπωρο, η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου εξαρτάται από το να δείξει στο εγχώριο κοινό του ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο και ότι είναι αποφασισμένος να κλιμακώσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, ανέφερε στη WP υπό τον όρο της ανωνυμίας ένας αμερικανός αξιωματούχος που έχει γνώση της έκθεσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο, στις 29 Δεκεμβρίου 2025. AP/Alex Brandon

Η έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών περιγράφει επίσης την απογοήτευση του Ισραήλ όσον αφορά τους όρους του μνημονίου ειρήνης του Τραμπ, οι οποίοι υπονομεύουν τον ευρύτερο στόχο του να διατηρήσει τη μέγιστη πίεση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με έναν εν ενεργεία και έναν πρώην αξιωματούχο.

Η έκθεση αποτυπώνει την αντίληψη του Ισραήλ ότι η συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητά του να αμυνθεί έναντι της Χεζμπολάχ, ανέφερε ένας πρώην αξιωματούχος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιμένουν ότι οι όροι δεν εμποδίζουν το Ισραήλ να ανταποδώσει τα πυρά κατά της Χεζμπολάχ σε περίπτωση που δεχθεί πυρά και ότι οι ανησυχίες του Νετανιάχου είναι ασήμαντες σε σύγκριση με την ανάγκη να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με την έκθεση, οποιαδήποτε αναστολή των εχθροπραξιών ή απόσυρση από τον Λίβανο θα θεωρηθεί στο Ισραήλ ως ήττα για τον Νετανιάχου, ανέφερε ο εν λόγω αξιωματούχος.

«Η στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στο Λίβανο έχει ως μοναδικό σκοπό την προστασία των Ισραηλινών πολιτών από τις συνεχείς επιθέσεις της Χεζμπολάχ», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ισραηλινής κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κυβέρνησης, απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την ανάλυση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ακόμη και αν το Ισραήλ δεν κλιμακώσει τις εχθροπραξίες στο Λίβανο βομβαρδίζοντας τα νότια προάστια της Βηρυτού, το κέντρο εξουσίας της Χεζμπολάχ, η άρνησή του να αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότο της χώρας είναι πιθανό να καταδικάσει την εύθραυστη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σε αποτυχία, δήλωσε ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, προσφέροντας μια ανεξάρτητη ανάλυση.

«Η συνέχιση της κατοχής μέρους του Λιβάνου είναι συνταγή για καταστροφή», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Χωρίς πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, η πιθανότητα επανάληψης των εχθροπραξιών μεταξύ του [ισραηλινού στρατού] και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν βέβαιη.»

Άνδρας χρησιμοποιεί το κινητό του για να τραβήξει φωτογραφίες, καθώς υψώνεται καπνός μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Τύρου, στο Λίβανο AP

Ωστόσο, ο Τραμπ διαθέτει μέσα πίεσης έναντι του Ισραήλ, εκτιμά η Washington Post: «Οι ΗΠΑ μπορούν να διακόψουν την προμήθεια πυρομαχικών, καυσίμων αεροσκαφών και συντήρησης, περιορίζοντας έτσι την έκταση οποιασδήποτε ισραηλινής επίθεσης, να παγώσουν την ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών ή να αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί επί του παρόντος για την προστασία του ισραηλινού εναερίου χώρου, αυξάνοντας έτσι το κόστος οποιουδήποτε ισραηλινού πολέμου», δήλωσε ο Μαν.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τέτοιου είδους ενέργειες, αν και ορισμένοι έχουν λάβει αξιοσημείωτα μέτρα σε περιόδους έντασης με την ισραηλινή κυβέρνηση.

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