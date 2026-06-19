Ιράν: Θέλει πρώτα διαβεβαιώσεις για Λίβανο και μετά διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς

Snapshot Το Ιράν ζητά διαβεβαιώσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Λίβανο πριν ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ

Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκαν προσωρινά λόγω ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο.

Οι μεσολαβητές εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος που οδήγησε στην αναβολή των συνομιλιών.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι το Ισραήλ δεν θα εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, αλλά η ευθύνη διακοπής βαραίνει τη Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία, ενώ το Ισραήλ συμφώνησε να μην αντιδράσει έντονα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Έντονες είναι οι παρασκηνιακές διπλωματικές εργασίες μετά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Όπως είπε στο CNN διπλωμάτης που έχει γνώση του θέματος το Ιράν ζητά διαβεβαιώσεις ότι η σύγκρουση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συνομιλίες, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στην Ελβετία και στη συνέχεια ακυρώθηκαν, έχουν πλέον «αναβληθεί προσωρινά μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο».

Άνθρωποι τρέχουν μπροστά από αυτοκίνητα που δέχτηκαν επίθεση σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια πόλη-λιμάνι της Σιδώνας, στον Λίβανο, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. AP

Η πηγή πρόσθεσε ότι «οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος».

Λίγο αργότερα πηγή τόνισε στο CNN ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μετέφεραν» στο Ιράν το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν θα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, αλλά τώρα «εναπόκειται στη Χεζμπολάχ να σταματήσει».

Πηγή που έχει γνώση του θέματος δήλωσε στο CNN: «Η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία. Το Ισραήλ συμφώνησε να το αφήσει να περάσει, κάτι που μεταφέρθηκε στους Ιρανούς, και τώρα εναπόκειται στη Χεζμπολάχ να σταματήσει».

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