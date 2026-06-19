Ελβετία: Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Snapshot Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία ακυρώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του για τη συνάντηση με τους Ιρανούς διαπραγματευτές.

Ο πρόεδρος του Ιράν υπέγραψε ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η τελετή υπογραφής στην Ελβετία.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε το έγγραφο δύο φορές, ψηφιακά και ακολούθως δια ζώσης στο Παλάτι των Βερσαλλιών.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την ακύρωση του ταξιδιού του Βανς και δηλώνει ότι αναμένει την έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό. Snapshot powered by AI

Οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν σήμερα (19/6) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την εφαρμογή της συμφωνίας 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου ακυρώθηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Οι συνομιλίες επρόκειτο να ξεκινήσουν στο μικροσκοπικό ελβετικό χωριό Όμπουργκεν την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας (MOU) που άνοιξε ένα παράθυρο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας μόνιμης συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ παράλληλα θα διευκόλυνε τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην «έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό», καθώς ανακοίνωσαν ότι ο Τζει ντι Βανς, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων για την κυβέρνηση Τραμπ, δεν θα ταξιδέψει πλέον. «Οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ή προβλέψιμες. Προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αργά την Πέμπτη.

Η ακύρωση των συνομιλιών ήρθε τόσο απότομα, που το προσωπικό του Βανς και μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων είχαν συγκεντρωθεί ακόμη και στην Κοινή Βάση Άντριους έξω από την Ουάσινγκτον εν αναμονή του ταξιδιού. Δεκάδες αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ανώτατοι υπάλληλοι και μέσα ενημέρωσης βρίσκονταν ήδη στην Ελβετία για να προετοιμαστούν για την αναμενόμενη άφιξη του Βανς.

Νωρίτερα ο Βανς είχε δώσει συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο υπερασπιζόμενος την προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι «το σχέδιό του είναι να πάει στην Ελβετία», αλλά δεν γνώριζε «ακριβώς πότε». «Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή αυτό το Σαββατοκύριακο - αυτό είναι ακόμα το σχέδιο - αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει». Τα σχέδια όμως φάνηκαν να αλλάζουν.

Λίγες μέρες αφότου αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα πραγματοποιήσουν τελετή υπογραφής της συμφωνίας την Παρασκευή, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Ιράν είχε υπογράψει «ψηφιακά» το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και ότι η τελετή υπογραφής στην Ελβετία ακυρώθηκε, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στη συνέχεια το έγγραφο για δεύτερη φορά την Τετάρτη το βράδυ - αφού το υπέγραψε ψηφιακά την Κυριακή - στο Παλάτι των Βερσαλλιών πριν αναχωρήσει από τη Γαλλία, όπου παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 7. Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

«Αγκάθι» η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ενέκρινε το Μνημόνιο Κατανόησης παρά τις επιφυλάξεις, ενώ ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν επίσημα τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων .Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε, πριν από την ακύρωση των συνομιλιών, ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές έπρεπε να δουν σημάδια εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας από τις ΗΠΑ πριν ξεκινήσουν οι επόμενοι γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών και ότι δεν υπήρχε επιβεβαίωση ότι η αντιπροσωπεία τους θα ταξίδευε στη Γενεύη.

Οι συνομιλίες ακυρώθηκαν μετά από ρεπορτάζ του Al-Mayadeen, ενός αραβόφωνου δικτύου που συνδέεται πολιτικά με την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ, το οποίο ανέφερε ότι η Τεχεράνη καθυστερεί την αποστολή αντιπροσωπείας της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο.

O Aμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς AP POOL

Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες και έχει αποστασιοποιηθεί από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, συνέχισε τις μάχες του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές νωρίς την Πέμπτη. Το Μνημόνιο Κατανόησης απαιτεί τον «οριστικό τερματισμό» του πολέμου στον Λίβανο και τη διασφάλιση της «εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας» της χώρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέχισε να τονίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από τον Λίβανο, γεγονός που οδήγησε σε ανοιχτή κριτική από τον Τραμπ και τον Βανς για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ. Την Παρασκευή, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, προειδοποίησε για οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας, λέγοντας «σε περίπτωση κακής συμπεριφοράς, παραβίασης της συνθήκης και υπέρβασης από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα δοθεί αποφασιστική απάντηση στον εχθρό».

Οι διπλωματικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τις προγραμματισμένες συνομιλίες εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχειρία σε έναν περιφερειακό πόλεμο που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 7.000 ανθρώπους, έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και έχει κλονίσει τις παγκόσμιες αγορές.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία «από απελπισία» και άφησε να εννοηθεί ότι οι επερχόμενες συνομιλίες δεν θα είναι εύκολες. «Αν η αμερικανική πλευρά θέλει να είναι υπερβολικά απαιτητική, δεν θα την αποδεχτούμε», δήλωσε σε γραπτό μήνυμα. Η συμφωνία δίνει στους διαπραγματευτές προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εκτός εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε παράταση, και δημιουργήσουν ένα ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν και άλλα οικονομικά κίνητρα.

Την Πέμπτη, οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων που εμπόδιζε τα πλοία να πλεύσουν προς ή από την Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός, σημειώνοντας ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία «θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή». Η δραστηριότητα ήταν ακόμη περιορισμένη στα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικό σημείο συμφόρησης για τις μεταφορές ενέργειας που το Ιράν απέκλεισε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ οριοθετεί την διευρυμένη ζώνη κατοχής του Λιβάνου

Το Ισραήλ δημοσίευσε χθες Πέμπτη έναν χάρτη που δείχνει μια διευρυμένη ζώνη στρατιωτικού ελέγχου στο νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι δεν θα αποκλείσει την πραγματοποίηση επιθέσεων πέρα ​​από αυτήν, αμφισβητώντας τους όρους μιας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που απαιτεί τον σεβασμό της κυριαρχίας του Λιβάνου. Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ διεξάγει «πεισματικές διαπραγματεύσεις» με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη διατήρηση των στρατευμάτων του σε απόσταση 10 χιλιομέτρων στο νότιο Λίβανο, καθώς καταδιώκει την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ.

Η προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη την Τετάρτη απαιτεί τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν «την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου». Το Ισραήλ απέρριψε τις εκκλήσεις για απόσυρση στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, στον οποίο εισέβαλε τον Μάρτιο απαντώντας στις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ.

Xάρτης που δημοσιεύτηκε από τον ισραηλινό στρατό, υποδεικνύει τη ζώνη ασφαλείας στην οποία επιχειρούν στρατιώτες του IDF στο νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές επιθέσεις και η καταστροφή χωριών έχουν σκοτώσει χιλιάδες και έχουν προκαλέσει προσφυγική κρίση. Η Χεζμπολάχ συνέχισε να εξαπολύει επιθέσεις σε ισραηλινές θέσεις στο νότο αυτή την εβδομάδα, μεταξύ άλλων με εκρηκτικά drones που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει στρατιώτες.

Ο στρατός, ο οποίος τον Απρίλιο δημοσίευσε έναν χάρτη που σηματοδοτεί την λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, δημοσίευσε νέο χάρτη που δείχνει ότι τα στρατεύματά του επιχειρούν αρκετά χιλιόμετρα βαθύτερα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατιέχ, προπύργιου της Χεζμπολάχ, βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Ισραηλινά στρατεύματα επιχειρούν σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά ο στρατός δεν είχε ακόμη δημοσιεύσει χάρτη που να δείχνει την διευρυμένη ζώνη ελέγχου, την οποία είχε σημάνει με σκούρο κόκκινο στον χάρτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός «θα συνεχίσει να απομακρύνει τις απειλές (για) τους στρατιώτες και τους πολίτες του Ισραήλ που εντοπίζονται πέρα ​​από τη ζώνη ασφαλείας», λέγοντας στην ουσία ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επιθέσεις βαθύτερα στον Λίβανο. Σε τηλεοπτική ομιλία του την Τετάρτη, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την ιδέα των ισραηλινών ζωνών ασφαλείας σε λιβανέζικο έδαφος.«Καμία κίτρινη ζώνη, καμία κόκκινη ζώνη και καμία πράσινη ζώνη. Το Ισραήλ πρέπει να φύγει και θα φύγει», είπε.

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