Ποιος διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία; Για άδειες διέλευσης κάνει λόγο το Ιράν

Snapshot Η Ιρανική Αρχή Διαχείρισης των Υδάτινων Οδών του Περσικού Κόλπου (PGSA) αναλαμβάνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ

Ιράν.

Η PGSA θα εκδίδει άδειες διέλευσης για εμπορικά πλοία το συντομότερο δυνατό, χωρίς την επιβολή τελών για 60 ημέρες.

Το Ιράν εργάζεται για την απομάκρυνση ναρκών από τη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Οι πλοία πρέπει να διέρχονται σύμφωνα με καθορισμένες διαδρομές και χρονοδιαγράμματα για την ασφάλεια και την αύξηση της χωρητικότητας κυκλοφορίας.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν τηρούν την κατάπαυση του πυρός και τις δεσμεύσεις για το άνοιγμα των Στενών, με σημαντική αύξηση της διέλευσης πετρελαίου και μείωση τιμών καυσίμων. Snapshot powered by AI

Το Ιράν μετά το σημερινό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ διεμηνυσε ότι οι άδειες διέλευσης θα εκδοθούν το συντομότερο δυνατό.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Αρχή των Στενών έχει αναλάβει την έκδοση αδειών το συντομότερο δυνατό για εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το σημείο. Η διοίκηση της Αρχής «έχει λάβει εντολή να επεξεργάζεται και να απαντά στις αιτήσεις με ταχύτητα και προτεραιότητα, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του μνημονίου», σύμφωνα με δήλωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Για 60 ημέρες, δεν θα επιβάλλονται τέλη στους αιτούντες», πρόσθεσε.

Ποιος θα διαχειρίζεται τα Στενά;

Η Ιρανική Αρχή Διαχείρισης των Υδάτινων Οδών του Περσικού Κόλπου, PGSA (Persian Gulf Waterway Management Authority,) θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

Το Ιράν εργάζεται επίσης για την απομάκρυνση των ναρκών από τη θαλάσσια οδό, όπως ορίζεται στη συμφωνία, ανέφερε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και την ύπαρξη ορισμένων κινδύνων για την ασφάλεια κατά μήκος της διαδρομής διέλευσης, καθώς και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση και να προληφθούν ναυτικά περιστατικά, τα πλοία πρέπει να διέρχονται σύμφωνα με τις διαδρομές και τα χρονοδιαγράμματα που τους έχουν κοινοποιηθεί, ώστε η χωρητικότητα της κυκλοφορίας να μπορεί να αυξηθεί σταδιακά», επισημαίνεται στη δήλωση.

Η PGSA θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας, πρόσθεσε το Συμβούλιο.

Iran continues to control the Strait of Hormuz: https://t.co/OAiMS3Ruy1 pic.twitter.com/36lxf0bngX — MenchOsint (@MenchOsint) June 18, 2026

Τι δήλωσε ο Βανς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμμορφώνονται με τους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας και η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει ξαναρχίσει.

Αυτό δήλωσε νωρίτερα από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή τηρείται τόσο από την Ισλαμική Δημοκρατία όσο και από τους Αμερικανούς, όπως και οι δεσμεύσεις σχετικά με το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού προς τον Περσικό Κόλπο.

«Χθες το βράδυ, 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, ένα ρεκόρ από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, οι τιμές της βενζίνης έχουν πέσει κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι και θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς η τιμή του πετρελαίου μειώνεται», δήλωσε ο Βανς.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, το Ιράν δεν έχει πλήξει στόχους στα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ δεν εμποδίζουν την εσωτερική κίνηση των ιρανικών πλοίων, γεγονός που αποδεικνύει ότι και οι δύο πλευρές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

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