ΗΠΑ: Δεν θα ταξιδέψει στην Ελβετία ο Βανς – Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι συνομιλίες με το Ιράν

Snapshot Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα ταξιδέψει στην Ελβετία λόγω μη οριστικοποίησης των λεπτομερειών των τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν.

Οι τεχνικές συνομιλίες παραμένουν υπό διαμόρφωση και δεν έχουν καθοριστεί σαφή χρονοδιαγράμματα.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να αναχωρήσει μόλις τα επόμενα βήματα οριστικοποιηθούν.

Ο Λευκός Οίκος θα παρέχει νέα ενημέρωση όταν υπάρξουν εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις. Snapshot powered by AI

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει για την Ελβετία, καθώς οι λεπτομέρειες των επικείμενων τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας ανέφερε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία, μόλις υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Οι πρακτικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ή προβλέψιμες. Προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα.