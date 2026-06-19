ΗΠΑ: Δεν θα ταξιδέψει στην Ελβετία ο Βανς – Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες παραμένουν υπό διαμόρφωση και ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει μόλις οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Δεν θα ταξιδέψει στην Ελβετία ο Βανς – Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι συνομιλίες με το Ιράν

AP POOL
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα ταξιδέψει στην Ελβετία λόγω μη οριστικοποίησης των λεπτομερειών των τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν.
  • Οι τεχνικές συνομιλίες παραμένουν υπό διαμόρφωση και δεν έχουν καθοριστεί σαφή χρονοδιαγράμματα.
  • Η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να αναχωρήσει μόλις τα επόμενα βήματα οριστικοποιηθούν.
  • Ο Λευκός Οίκος θα παρέχει νέα ενημέρωση όταν υπάρξουν εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις.
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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει για την Ελβετία, καθώς οι λεπτομέρειες των επικείμενων τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας ανέφερε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία, μόλις υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Οι πρακτικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ή προβλέψιμες. Προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα.

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