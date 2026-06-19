Κατρακυλά το πετρέλαιο μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Κάτω από τα 79 δολάρια το Brent

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την έξοδο των πρώτων δεξαμενόπλοιων.

Το Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, με εβδομαδιαίες απώλειες κοντά στο 10%.

Η άρση των περιορισμών στην κίνηση πλοίων προς τα ιρανικά λιμάνια περιορίζει τους φόβους για ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταδιακή επαναφορά της προσφοράς σε ομαλά επίπεδα.

Η πτώση του Brent κάτω από τα 79 δολάρια δημιουργεί προσδοκίες για μείωση του ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη, χωρίς όμως να εγγυάται άμεση μείωση των τιμών καυσίμων. Snapshot powered by AI

Νέα υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία την Παρασκευή (19/6), καθώς η εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν είχε σαν συνέχεια την σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας παράλληλα τους φόβους για νέες ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά.

Το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και κατ’ επέκταση για την ελληνική αγορά καυσίμων, διαμορφωνόταν λίγο κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, με πτώση άνω του 1%. Το αμερικανικό αργό κινούνταν κοντά στα 76 δολάρια, ενώ σε εβδομαδιαία βάση οι απώλειες πλησίαζαν το 10%.

Η αλλαγή του κλίματος ήρθε μετά την άρση των περιορισμών στην κίνηση πλοίων προς και από τα ιρανικά λιμάνια και τα παράκτια ύδατα, την οποία ανακοίνωσε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Παράλληλα, το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών συνέστησε στα πλοία που περνούν από τα Στενά να κινούνται πιο κοντά στις ακτές του Ομάν, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος από νάρκες που παραμένουν στην περιοχή.

Τα πρώτα δεξαμενόπλοια που είχαν εγκλωβιστεί με φορτία αργού άρχισαν ήδη από την Πέμπτη να εξέρχονται από τη θαλάσσια δίοδο, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση της παραγωγής του. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η προσφορά θα επανέλθει σταδιακά σε πιο ομαλά επίπεδα.

Η αποκλιμάκωση έχει ήδη σβήσει σχεδόν όλη την άνοδο που είχε καταγραφεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. Για την Ευρώπη, η υποχώρηση του Brent κάτω από τα 79 δολάρια δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πτώση θα περάσει άμεσα και στο σύνολό της στις τιμές των καυσίμων.