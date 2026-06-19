Το κόστος του πολέμου στο Ιράν: Χιλιάδες νεκροί και δισεκατομμύρια δολάρια σε 15 εβδομάδες

Snapshot Περισσότεροι από 3.000 Ιρανοί, 26 Ισραηλινοί και 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο διάρκειας 15 εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Το οικονομικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 132 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών δαπανών και αυξημένων τιμών ενέργειας.

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν από 2,98 σε περίπου 4 δολάρια το γαλόνι λόγω της σύγκρουσης και των επιπτώσεων στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Ο πόλεμος προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε σχολεία, νοσοκομεία και υποδομές στο Ιράν, επιδεινώνοντας την ήδη κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας.

Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και των τροφίμων παγκοσμίως, επιδεινώνοντας τον πληθωρισμό και την επισιτιστική ανασφάλεια. Snapshot powered by AI

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν διήρκεσε λίγο περισσότερο από 15 εβδομάδες πριν επιτευχθεί μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα. Αλλά ο ανθρώπινος και οικονομικός φόρος αυξήθηκαν ραγδαία, με συνέπειες που έγιναν αισθητές πολύ πέρα ​​από την περιοχή.

Αντιμετωπίζοντας πιέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο ίδιος και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπέγραψαν ηλεκτρονικά ένα έγγραφο με τους Ιρανούς που τερματίζει επίσημα τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος υπέγραψε ξανά τη συμφωνία στη Γαλλία στο Παλάτι των Βερσαλλιών, όπου υπογράφηκε μια άτυχη συνθήκη για τον τερματισμό του Α' Παγκοσμίου Πολέμου πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Και σήμερα (19/6) οι προγραμματισμένες στη Γενεύη συνομιλίες ακυρώθηκαν λόγω της συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Το κόστος του πολέμου υπολογίζεται καθώς ξεκινά μια περίοδος 60 ημερών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Να τι γνωρίζουμε.

Θύματα

Περισσότεροι από 3.000 Ιρανοί αναφέρθηκαν ως νεκροί στη σύγκρουση. Το Ισραήλ λέει ότι 26 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί. Χιλιάδες άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν τραυματιστεί. Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι 13 μέλη του έχουν σκοτωθεί. Το Ισραήλ ανανέωσε τις επιθέσεις στον Λίβανο στις 18 Μαρτίου στο πλαίσιο του ευρύτερου πολέμου και περίπου 3.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Επιθέσεις, κυρίως από το Ιράν, έχουν επίσης σκοτώσει ανθρώπους σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων από χώρες της Νότιας Ασίας στον Περσικό Κόλπο. Ο αμερικανικός στρατός σκότωσε τρεις Ινδούς ναυτικούς σε αεροπορική επιδρομή σε εμπορικό πλοίο κοντά στο Ομάν, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας.

Στο πιο θανατηφόρο γνωστό περιστατικό με θύματα αμάχους, μια αμερικανική πυραυλική επίθεση κατέστρεψε ένα ιρανικό σχολείο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 175 ανθρώπους την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Οικονομικό Κόστος

Η οικονομία του Ιράν ήταν ήδη σε βαθειά κρίση πριν από τον πόλεμο. Αλλά τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Οι τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και η καθημερινή ζωή είναι μία μάχη. Η κλίμακα της καταστροφής ήταν μεγάλη, με εκατοντάδες σχολεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί στον πόλεμο, σύμφωνα με την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου, τον κύριο οργανισμό ανθρωπιστικής βοήθειας της χώρας.

Για τους Αμερικανούς φορολογούμενους και καταναλωτές, το κόστος του πολέμου είναι τουλάχιστον 132 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση της Moody's Analytics. Αυτό λαμβάνει υπόψη τις στρατιωτικές δαπάνες, την αύξηση των τιμών ενέργειας και βασικών προϊόντων και τα επιτόκια, δήλωσε ο Mark Zandi, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας. Ένας κορυφαίος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο Κογκρέσο τον περασμένο μήνα ότι το κόστος είχε αυξηθεί σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια για τον στρατό. Αυτή η εκτίμηση δεν περιελάμβανε το κόστος επισκευής περισσότερων από δώδεκα αμερικανικών βάσεων στην περιοχή που υπέστησαν ζημιές από ιρανικές επιθέσεις.

Τα κόστη επισκευής και συντήρησης, καθώς και η διατήρηση των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων στη θάλασσα, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. «Κοστίζει πολλά χρήματα για να διατηρούνται όλοι και όλος αυτός ο εξοπλισμός ανεπτυγμένος εκεί», δήλωσε η Λίντα Μπίλμς, ειδικός στα δημόσια οικονομικά και ανώτερη λέκτορας στη Σχολή Κένεντι του Χάρβαρντ. Το Ιράν προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές σε άλλα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύτιμου στρατιωτικού ραντάρ σε έναν αεροδιάδρομο στη Σαουδική Αραβία και του συγκροτήματος της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ριάντ.

Τιμές Ενέργειας

Οι Αμερικανοί έχουν πληρώσει περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για βενζίνη και πετρέλαιο από την έναρξη της σύγκρουσης ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών, σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο Μπράουν με τίτλο Iran War Energy Cost Tracker. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 460 δολάρια επιπλέον ανά νοικοκυριό.

Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν, οι Αμερικανοί πλήρωναν, κατά μέσο όρο, 2,98 δολάρια το γαλόνι στο πρατήριο, σύμφωνα με τη λέσχη αυτοκινήτων AAA. Από τότε, οι τιμές της βενζίνης έχουν σημειώσει μεγάλες αυξήσεις και τώρα είναι περίπου 4 δολάρια το γαλόνι.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν όταν ο ιρανικός στρατός επιτέθηκε σε ορισμένα εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό πέρασμα για τη ναυτιλία. Αυτό διατάραξε την παγκόσμια ροή πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει από τότε που ανακοινώθηκε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας πριν από λίγες ημέρες. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Κάποια στιγμή τον Μάρτιο, οι τιμές σκαρφάλωσαν σε περίπου 120 δολάρια το βαρέλι.

Αυτές οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί σταδιακά στην αλυσίδα και έχουν διογκώσει πολλά άλλα κόστη που συνδέονται με τα καύσιμα, όπως οι μεταφορές εμπορευμάτων και μεταποιημένων προϊόντων.

Λίπασμα και Τρόφιμα

Οι διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο από το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ έχουν συμπιέσει τις τιμές εμπορευμάτων όπως το θείο, ένα βασικό συστατικό ορισμένων λιπασμάτων. Μια έκθεση του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον Máximo Torero Cullen, επικεφαλής οικονομολόγο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, ανέφερε ότι οι διαταραχές στο στενό θα έχουν συνέπειες που «επεκτείνονται πολύ πέρα ​​από τη γεωργία, απειλώντας με υψηλότερες τιμές τροφίμων, υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, μειωμένη οικονομική ανάπτυξη και αυξημένη πείνα παγκοσμίως».

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