Το κόστος του πολέμου στο Ιράν: Χιλιάδες νεκροί και δισεκατομμύρια δολάρια σε 15 εβδομάδες

Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και το οικονομικό κόστος αυξήθηκαν ραγδαία μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το κόστος του πολέμου στο Ιράν: Χιλιάδες νεκροί και δισεκατομμύρια δολάρια σε 15 εβδομάδες
AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περισσότεροι από 3.000 Ιρανοί, 26 Ισραηλινοί και 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο διάρκειας 15 εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.
  • Το οικονομικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 132 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών δαπανών και αυξημένων τιμών ενέργειας.
  • Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν από 2,98 σε περίπου 4 δολάρια το γαλόνι λόγω της σύγκρουσης και των επιπτώσεων στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
  • Ο πόλεμος προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε σχολεία, νοσοκομεία και υποδομές στο Ιράν, επιδεινώνοντας την ήδη κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας.
  • Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και των τροφίμων παγκοσμίως, επιδεινώνοντας τον πληθωρισμό και την επισιτιστική ανασφάλεια.
Snapshot powered by AI

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν διήρκεσε λίγο περισσότερο από 15 εβδομάδες πριν επιτευχθεί μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα. Αλλά ο ανθρώπινος και οικονομικός φόρος αυξήθηκαν ραγδαία, με συνέπειες που έγιναν αισθητές πολύ πέρα ​​από την περιοχή.

Αντιμετωπίζοντας πιέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο ίδιος και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπέγραψαν ηλεκτρονικά ένα έγγραφο με τους Ιρανούς που τερματίζει επίσημα τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος υπέγραψε ξανά τη συμφωνία στη Γαλλία στο Παλάτι των Βερσαλλιών, όπου υπογράφηκε μια άτυχη συνθήκη για τον τερματισμό του Α' Παγκοσμίου Πολέμου πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Και σήμερα (19/6) οι προγραμματισμένες στη Γενεύη συνομιλίες ακυρώθηκαν λόγω της συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Το κόστος του πολέμου υπολογίζεται καθώς ξεκινά μια περίοδος 60 ημερών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Να τι γνωρίζουμε.

Θύματα

Περισσότεροι από 3.000 Ιρανοί αναφέρθηκαν ως νεκροί στη σύγκρουση. Το Ισραήλ λέει ότι 26 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί. Χιλιάδες άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν τραυματιστεί. Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι 13 μέλη του έχουν σκοτωθεί. Το Ισραήλ ανανέωσε τις επιθέσεις στον Λίβανο στις 18 Μαρτίου στο πλαίσιο του ευρύτερου πολέμου και περίπου 3.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Επιθέσεις, κυρίως από το Ιράν, έχουν επίσης σκοτώσει ανθρώπους σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων από χώρες της Νότιας Ασίας στον Περσικό Κόλπο. Ο αμερικανικός στρατός σκότωσε τρεις Ινδούς ναυτικούς σε αεροπορική επιδρομή σε εμπορικό πλοίο κοντά στο Ομάν, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας.

Στο πιο θανατηφόρο γνωστό περιστατικό με θύματα αμάχους, μια αμερικανική πυραυλική επίθεση κατέστρεψε ένα ιρανικό σχολείο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 175 ανθρώπους την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Οικονομικό Κόστος

Η οικονομία του Ιράν ήταν ήδη σε βαθειά κρίση πριν από τον πόλεμο. Αλλά τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Οι τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και η καθημερινή ζωή είναι μία μάχη. Η κλίμακα της καταστροφής ήταν μεγάλη, με εκατοντάδες σχολεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί στον πόλεμο, σύμφωνα με την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου, τον κύριο οργανισμό ανθρωπιστικής βοήθειας της χώρας.

Για τους Αμερικανούς φορολογούμενους και καταναλωτές, το κόστος του πολέμου είναι τουλάχιστον 132 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση της Moody's Analytics. Αυτό λαμβάνει υπόψη τις στρατιωτικές δαπάνες, την αύξηση των τιμών ενέργειας και βασικών προϊόντων και τα επιτόκια, δήλωσε ο Mark Zandi, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας. Ένας κορυφαίος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο Κογκρέσο τον περασμένο μήνα ότι το κόστος είχε αυξηθεί σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια για τον στρατό. Αυτή η εκτίμηση δεν περιελάμβανε το κόστος επισκευής περισσότερων από δώδεκα αμερικανικών βάσεων στην περιοχή που υπέστησαν ζημιές από ιρανικές επιθέσεις.

Τα κόστη επισκευής και συντήρησης, καθώς και η διατήρηση των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων στη θάλασσα, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. «Κοστίζει πολλά χρήματα για να διατηρούνται όλοι και όλος αυτός ο εξοπλισμός ανεπτυγμένος εκεί», δήλωσε η Λίντα Μπίλμς, ειδικός στα δημόσια οικονομικά και ανώτερη λέκτορας στη Σχολή Κένεντι του Χάρβαρντ. Το Ιράν προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές σε άλλα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύτιμου στρατιωτικού ραντάρ σε έναν αεροδιάδρομο στη Σαουδική Αραβία και του συγκροτήματος της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ριάντ.

Τιμές Ενέργειας

Οι Αμερικανοί έχουν πληρώσει περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για βενζίνη και πετρέλαιο από την έναρξη της σύγκρουσης ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών, σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο Μπράουν με τίτλο Iran War Energy Cost Tracker. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 460 δολάρια επιπλέον ανά νοικοκυριό.

Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν, οι Αμερικανοί πλήρωναν, κατά μέσο όρο, 2,98 δολάρια το γαλόνι στο πρατήριο, σύμφωνα με τη λέσχη αυτοκινήτων AAA. Από τότε, οι τιμές της βενζίνης έχουν σημειώσει μεγάλες αυξήσεις και τώρα είναι περίπου 4 δολάρια το γαλόνι.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν όταν ο ιρανικός στρατός επιτέθηκε σε ορισμένα εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό πέρασμα για τη ναυτιλία. Αυτό διατάραξε την παγκόσμια ροή πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει από τότε που ανακοινώθηκε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας πριν από λίγες ημέρες. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Κάποια στιγμή τον Μάρτιο, οι τιμές σκαρφάλωσαν σε περίπου 120 δολάρια το βαρέλι.

Αυτές οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί σταδιακά στην αλυσίδα και έχουν διογκώσει πολλά άλλα κόστη που συνδέονται με τα καύσιμα, όπως οι μεταφορές εμπορευμάτων και μεταποιημένων προϊόντων.

Λίπασμα και Τρόφιμα

Οι διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο από το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ έχουν συμπιέσει τις τιμές εμπορευμάτων όπως το θείο, ένα βασικό συστατικό ορισμένων λιπασμάτων. Μια έκθεση του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον Máximo Torero Cullen, επικεφαλής οικονομολόγο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, ανέφερε ότι οι διαταραχές στο στενό θα έχουν συνέπειες που «επεκτείνονται πολύ πέρα ​​από τη γεωργία, απειλώντας με υψηλότερες τιμές τροφίμων, υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, μειωμένη οικονομική ανάπτυξη και αυξημένη πείνα παγκοσμίως».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Στις 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων

15:55ANNOUNCEMENTS

Νέο album της Μαρίας Παπαγεωργίου: «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία ως πράξη ζωής & προσφοράς αγάπης

15:46ANNOUNCEMENTS

ΜΠΑΜ FC & Allwyn ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό Charity Game με επίκεντρο το Υπεύθυνο Παιχνίδι

15:45WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο τεχνητό δάσος του κόσμου σταμάτησε την άμμο πριν φτάσει στο Πεκίνο

15:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Ποιοι Αγοράζουν την Ελλάδα; Η Μεταβολή του Χάρτη των Αγοραστών στην Κτηματαγορά

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «απληστία» του δράστη πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον ανήλικο – Οι αγορές δικύκλων και μιας BMW

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θέλει πρώτα διαβεβαιώσεις για Λίβανο και μετά διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς – Τι απάντησαν οι ΗΠΑ

15:30ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα υπάρχοντα εμβόλια δεν βοηθούν σε αυτήν την έξαρση του ιού Εμπόλα

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν!

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Δεν είναι social experiment. Είναι το NoviSocial!

15:15LIFESTYLE

Πάνος και Τάσος διεκδικούν το έπαθλο στο φετινό MasterChef

15:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι οπαδοί της Νορβηγίας έκαναν «κουπί» στις κερκίδες κατά την διάρκεια του ματς με το Ιράκ - Δείτε βίντεο

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μετά το άλμα με αλεξίπτωτο η πριγκίπισσα διάδοχος πιλοτάρει και ο βασιλιάς Φελίπε πετά δίπλα της

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονικό της αδιανόητης περιπέτειας του 13χρονου στο Βόλο: Τι πρόδωσε τον 34χρονο που τον εκβίασε και του πήρε €370.000

15:03LIFESTYLE

Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το κόστος του πολέμου στο Ιράν: Χιλιάδες νεκροί και δισεκατομμύρια δολάρια σε 15 εβδομάδες

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ήρωας-φούρναρης σταμάτησε φορτηγάκι που κυλούσε χωρίς χειρόφρενο - Δείτε βίντεο

14:46ΕΛΛΑΔΑ

«Εισβολή» λαγοκέφαλων προκαλεί χάος στις ελληνικές θάλασσες - Σε απόγνωση οι ψαράδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

14:46ΕΛΛΑΔΑ

«Εισβολή» λαγοκέφαλων προκαλεί χάος στις ελληνικές θάλασσες - Σε απόγνωση οι ψαράδες

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονικό της αδιανόητης περιπέτειας του 13χρονου στο Βόλο: Τι πρόδωσε τον 34χρονο που τον εκβίασε και του πήρε €370.000

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ένας βιαστής, ένας σαμάνος και μια φίλη του Έπσταϊν: Αυτή είναι η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «απληστία» του δράστη πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον ανήλικο – Οι αγορές δικύκλων και μιας BMW

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Απίστευτη ουρά δεκάδων τουριστών για μια φωτογραφία με το διάσημο τοπίο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Μελόνι σε Τραμπ: Να θυμάσαι ότι ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε – Ακύρωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ ο Ταγιάνι

13:03ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το αντέχω»: Συγκλονίζει η Μαίρη Ραζή με την τελευταία φωτογραφία του Σωτήρη Τσόγκα

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Καρέ – καρέ σε βίντεο το πώς χτυπήθηκε το διυλιστήριο και εκτοξεύθηκε το τεράστιο καπάκι – Ευθύνονται αντιαεροπορικά φίλια πυρά των Ρώσων;

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μετά το άλμα με αλεξίπτωτο η πριγκίπισσα διάδοχος πιλοτάρει και ο βασιλιάς Φελίπε πετά δίπλα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ