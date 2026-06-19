Στενά του Ορμούζ: Για να επανέλθει η ναυσιπλοΐα πρέπει να καθαριστούν 80 νάρκες

Snapshot Τα Στενά του Ορμούζ είναι αποκλεισμένα από περίπου 80 νάρκες που πρέπει να καθαριστούν για να επανέλθει η κανονική ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με την Intertanko.

Η ναυτιλία δεν αναμένεται να επιστρέψει στην κανονικότητα σύντομα, παρά την εκεχειρία, λόγω των ναρκών και άλλων εμποδίων.

Το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο στενό και σχεδιάζει να επιβάλει ναυτικά τέλη για τη διέλευση πλοίων, κάτι που θεωρείται παράνομο βάσει διεθνούς δικαίου.

Περίπου 600 πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα στον Κόλπο, δημιουργώντας καθυστερήσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και επιβαρύνοντας την επιστροφή στην κανονικότητα.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία ανησυχεί για τον κίνδυνο ναυτικών ατυχημάτων και ηλεκτρονικών παρεμβολών που δυσχεραίνουν την πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Το κέντρο των Στενών του Ορμούζ είναι αποκλεισμένο με περίπου 80 νάρκες που θα χρειαστούν καθαρισμό για να επανέλθει η κανονική ναυσιπλοΐα, δήλωσε ο ανεξάρτητος εμπορικός φορέας ιδιοκτητών δεξαμενόπλοιων. Αρκετά πλοία άρχισαν να αποχωρούν από τον Κόλπο μέσω του βασικού ναυτικού σημείου συμφόρησης την Πέμπτη, μετά την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ωστόσο, η ναυτιλία δεν πρόκειται να επιστρέψει στην κανονικότητα για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν διαρκέσει η εκεχειρία, λόγω των ναρκών και άλλων εμποδίων, γεγονός που υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο εμπόριο.

«Η κύρια διαδρομή... που περνάει μέσα από τα στενά του Ορμούζ, είναι κλειστή, είναι επικίνδυνη», δήλωσε ο Φιλ Μπέλτσερ, διευθυντής ναυτιλιακών υπηρεσιών στην Intertanko, την ένωση ανεξάρτητων ιδιοκτητών δεξαμενόπλοιων. «Ο τελευταίος αριθμός που είχαμε ήταν ότι υπάρχουν 80 νάρκες στο Ορμούζ. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να καθαριστούν».

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η Τεχεράνη τοποθέτησε νάρκες στο κέντρο των Στενών στο πλαίσιο του σχεδίου διαχωρισμού της κυκλοφορίας, το οποίο ισχύει μεταξύ Ιράν και Ομάν από το 1968, για να περιορίσει την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων και άλλων πλοίων.

Περίπου 20.000 ναυτικοί έμειναν κολλημένοι εκατέρωθεν του καναλιού, αν και ορισμένα πλοία κατάφεραν να περάσουν κρυφά τη νύχτα κοντά στις ακτές του Ομάν με απενεργοποιημένους τους πομπούς τους και με τη βοήθεια των ΗΠΑ . Άλλα πλήρωσαν για να ταξιδέψουν μέσα από τα ιρανικά ύδατα σε μια συμφωνία με το παρατσούκλι «σταθμός διοδίων της Τεχεράνης» .

Η ναυτιλιακή βιομηχανία βιάζεται για την επιστροφή στην τυπική διαδρομή, η οποία πριν από τη σύγκρουση επέτρεπε σε περίπου 130 πλοία την ημέρα να διασχίζουν με ασφάλεια το στενό, μέσω του οποίου διέρχονταν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου . «Eίναι σαν αυτοκινητόδρομος όπου ο δρόμος στη μέση είναι κλειστός και χρησιμοποιείς την ΛΕΑ», είπε ο Μπέλτσερ.

«Πρέπει να ανοίξουμε τον αυτοκινητόδρομο, ώστε να μπορέσει να διέλθει με ασφάλεια ο όγκος της κυκλοφορίας. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ο κίνδυνος ναυσιπλοΐας, ο κίνδυνος να προσαράξουμε στα βράχια. Είναι πολύ κοντά στα βράχια στη νότια διαδρομή, τη διαδρομή του Ομάν.»

Η ναυτιλιακή βιομηχανία προειδοποιεί για τον κίνδυνο σύγκρουσης. Αυτός ο κίνδυνος εντείνεται από την «παρεμπόδιση σήματος» που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει το Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, όπου οι ηλεκτρονικές παρεμβολές εμπόδισαν τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης των πλοίων να λειτουργήσουν, αφήνοντάς τα ουσιαστικά να πλέουν στα τυφλά.

Μια σύγκρουση, μια προσάραξη ή μια βύθιση θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω το παγκόσμιο εμπόριο. Οι ναυτιλιακές εταιρείες θυμούνται ακόμα τη διαταραχή που προκλήθηκε το 2021, όταν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given μπλόκαρε τη διώρυγα του Σουέζ για μια εβδομάδα .

Πιστεύεται ότι σχεδόν 600 πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται στον Κόλπο, όπου έχουν αγκυροβολήσει από τον Φεβρουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εκκαθαριστεί το συσσωρευμένο φορτίο. Ο Ρίτσαρντ Μιντ από την εταιρεία παροχής ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητο έδαφος. Δεν νομίζω ότι [η ναυτιλία στο στενό] θα επιστρέψει στην κανονικότητα φέτος».

Περαιτέρω ανησυχίες παραμένουν σχετικά με το γεγονός ότι το Ιράν δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιβάλει ναυτικό τέλος στα πλοία που διασχίζουν το στενό . Τέτοια διόδια είναι παράνομα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν , το Ιράν υποχρεούται να διασφαλίσει την ατελή διέλευση των εμπορικών πλοίων για τουλάχιστον 60 ημέρες, με πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας εντός 30 ημερών. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι θα χρεώνει τέλη στα πλοία για να καλύψει το κόστος διαχείρισης της πλωτής οδού μετά την περίοδο των 60 ημερών.

Η γερμανική εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hapag-Lloyd δήλωσε ότι θα ήταν «θεμελιωδώς λάθος» να χρεώνονται τα πλοία για τη διέλευση από διεθνή ύδατα. Εκπρόσωπος της εταιρείας πρόσθεσε: «Τα διόδια για υποδομές όπως οι διώρυγες του Σουέζ ή του Παναμά είναι διαφορετικά, καθώς αντικατοπτρίζουν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές. Αυτό δεν ισχύει στο στενό του Ορμούζ».

Η ναυτιλιακή βιομηχανία ανησυχεί ότι η επιβολή τελών από το Ιράν θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για άλλα βασικά θαλάσσια κανάλια που συνορεύουν με πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένου του στενού της Μαλάκκα - μιας στενής υδάτινης έκτασης μεταξύ Σιγκαπούρης, Μαλαισίας και Ινδονησίας - ή του στενού της Ταϊβάν που χωρίζει το νησί της Ταϊβάν από την ηπειρωτική Κίνα.

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