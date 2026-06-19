Ιρανός αξιωματούχος: «Το Ιράν γονάτισε τους δαίμονες του κόσμου»

Snapshot Ο Μοχσέν Ρεζαΐ χαρακτήρισε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ ως νίκη για το Ιράν και δήλωσε πως η χώρα γονάτισε τους "δαίμονες του κόσμου".

Ο ανώτερος σύμβουλος της ιρανικής ηγεσίας υποστήριξε ότι η νίκη αυτή θα μείνει στην ιστορία.

Παρά τη νίκη, το Ιράν πενθεί για τις απώλειες της ηγεσίας του και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκδίκησης.

Κατά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν ανώτατα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, μεταξύ αυτών και ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Snapshot powered by AI

Σε πανηγυρικό τόνο σχολίασε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βγήκε νικήτρια από τη σύγκρουση.

«Το υπερήφανο και θριαμβευτικό έθνος του Ιράν γονάτισε τους δαίμονες του κόσμου και συνέτριψε την κυριαρχία τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι «αυτό το έπος θα μείνει αιώνια στην Ιστορία».

Ο Ρεζαΐ, πάντως, σημείωσε ότι η χώρα εξακολουθεί να πενθεί για τις απώλειες της ηγεσίας της, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο εκδίκησης.

«Θρηνούμε για το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη μας και δεν υπάρχει βάλσαμο για αυτή την πληγή παρά μόνο η εκδίκηση», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν σκοτώθηκαν αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων και ο ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.