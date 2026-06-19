Λίβανος: Συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός Ισραήλ και Χεζμπολάχ - Ξεκίνησε στις 16:00

Snapshot Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ από τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Η εκεχειρία εντάσσεται στο μνημόνιο ΗΠΑ

Ιράν για ολοκληρωτική ανακωχή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε νυχτερινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, ισχυριζόμενο ότι σκότωσε δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι ανέφεραν θύματα μεταξύ γυναικών και παιδιών στις ισραηλινές επιθέσεις.

Το Ιράν θεωρεί απαραίτητη την κατάπαυση του πυρός για την προώθηση των συνομιλιών, αλλά προηγούμενες εκεχειρίες δεν είχαν διαρκέσει. Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Από ό,τι γνωρίζουμε, μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ στις 16:00 (Ώρα Ελλάδος), είπε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το μνημόνιο ΗΠΑ - Οράν από σήμερα επρόκειτο να ισχύσει μια ολοκληρωτική εκεχειρία «σε όλα τα μέτωπα» του πολέμου με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.

Το Ισραήλ επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, αναφέροντας ότι σκότωσε «δεκάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ». Λιβανέζοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών υπήρχαν γυναίκες και παιδιά. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ που στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την ισχύ της εκεχειρίας

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Channel 12 ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ και κατέστησε σαφές ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας που έχουν στο νότιο Λίβανο. Είπε: «Αν μας επιτεθούν, θα απαντήσουμε», είπε ο αξιωματούχος.

Το σχετικό δημοσίευμα του Channel 12

Μεσολάβηση ΗΠΑ - Κατάρ και συνομιλίες με Ισραήλ Ιράν

Η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ μέσω συνομιλιών με το Ισραήλ και το Ιράν αντίστοιχα, είπε Αμερικανός αξιωματούχος στην ιστοσελίδα Times of Israel και υπογράμμισε την ικανότητα της Τεχεράνης να επηρεάζει τα γεγονότα στο Λίβανο.

Μια ισραηλινή πηγή επιβεβαίωσε στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι η εκεχειρία έχει τεθεί σε ισχύ και πρόσθεσε ότι τα στρατεύματα των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου και θα αντιδράσουν σε περίπτωση επίθεσης από τη Χεζμπολάχ.

Ιράν: Θέλει πρώτα διαβεβαιώσεις για Λίβανο και μετά διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς

Έντονες είναι οι παρασκηνιακές διπλωματικές εργασίες μετά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Όπως είπε στο CNN διπλωμάτης που έχει γνώση του θέματος το Ιράν ζητά διαβεβαιώσεις ότι η σύγκρουση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συνομιλίες, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στην Ελβετία και στη συνέχεια ακυρώθηκαν, έχουν πλέον «αναβληθεί προσωρινά μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο».

Άνθρωποι τρέχουν μπροστά από αυτοκίνητα που δέχτηκαν επίθεση σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια πόλη-λιμάνι της Σιδώνας, στον Λίβανο, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. AP

Λίγο αργότερα πηγή τόνισε στο CNN ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μετέφεραν» στο Ιράν το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν θα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, αλλά τώρα «εναπόκειται στη Χεζμπολάχ να σταματήσει».

Πηγή που έχει γνώση του θέματος δήλωσε στο CNN: «Η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία. Το Ισραήλ συμφώνησε να το αφήσει να περάσει, κάτι που μεταφέρθηκε στους Ιρανούς, και τώρα εναπόκειται στη Χεζμπολάχ να σταματήσει».

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