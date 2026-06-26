Reuters και Axios: Σήμερα αναμένεται συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια συμφωνία πλαίσιο, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Οι πηγές αυτές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

«Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι μού λένε ότι αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα μια συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων», έγραψε ο ανταποκριτής του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο X, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

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