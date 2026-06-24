Κατζ: Δεν αποσυρόμαστε από τον Λίβανο ακόμη κι αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κατζ: Δεν αποσυρόμαστε από τον Λίβανο ακόμη κι αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, μιλά κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο στις 18 Ιουλίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ.
  • Υπό διαπραγμάτευση βρίσκεται ένα αμερικανικό πιλοτικό σχέδιο για την αποχώρηση μέρους των ισραηλινών δυνάμεων, με παράδοση εδάφους στον λιβανέζικο στρατό υπό αμερικανικό έλεγχο.
  • Το προτεινόμενο σχέδιο έχει απορριφθεί από τη Χεζμπολάχ και οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον, με έμφαση σε χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.
  • Πακιστάν και Κατάρ συμφώνησαν στη δημιουργία «ομάδας διαχείρισης συγκρούσεων» στον Λίβανο, χωρίς να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
  • Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιμένει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στη νότια περιοχή για την ασφάλεια απέναντι στη Χεζμπολάχ.
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Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο «ακόμη και αν υπάρξει αμερικανική απαίτηση».

«200.000 κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν», είπε ο Ίσραελ Κατζ, αναφερόμενος στους Λιβανέζους που εκδιώχθηκαν βίαια λόγω της εισβολής και των επιθέσεων του Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσίευσε η εφημερίδα The Times of Israel.

«Αυτό που συνέβη στο παρελθόν στις ζώνες ασφαλείας, όπου υπήρχε επίσης άμαχος πληθυσμός, ήταν βόμβες στα πλάγια του δρόμου και επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών, και γι’ αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν αποσυρόμαστε», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Λίβανος: Το πιλοτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων

Υπό διαπραγμάτευση είναι το σχέδιο των Αμερικανών για την αποχώρηση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, η οποία αποτελεί έναν από τους όρους στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ και του Λιβάνου, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου συζητείται μία που πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Η πρόταση ορίζει, κατά τις ίδιες πηγές, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραδώσουν μέρος του εδάφους που κατέλαβαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ στον λιβανέζικο στρατό.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εμπλεκόμενες λιβανικές δυνάμεις θα υποβληθούν σε εκπαίδευση και έλεγχο από τις ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν σχέσεις με τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν και ταυτόχρονα το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων.

Το προτεινόμενο «πιλοτικό» σχέδιο συζητείται στον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών αξιωματούχων, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη στην Ουάσινγκτον. Το σχέδιο έχει απορριφθεί από τη Χεζμπολάχ.

ΛΙΒΑΝΟΣ

Σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια των Ισραηλινών αξιωματούχων, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λιβάνου δήλωσε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον και ότι σήμερα, Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες συζητήσεις μεταξύ των στρατιωτικών αρχών, και για τις πιλοτικές ζώνες.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα διαμορφωθεί μόνο μετά την τελευταία ημέρα των συνομιλιών, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση Πακιστάν και Κατάρ, που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι δύο χώρες συμφώνησαν στη δημιουργία μίας «ομάδας διαχείρισης συγκρούσεων» στον Λίβανο. Ωστόσο δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα ενεργήσει και ποιες αρμοδιότητες θα έχει η συγκεκριμένη ομάδα.

Έως σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και υπουργοί της κυβέρνησής του επιμένουν σε όλους τους τόνους ότι τα ισραηλινά στρατεύματα δεν θα αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο και θα παραμείνουν προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια των Ισραηλινών από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

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