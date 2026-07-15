Γάζα: Νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό γονείς και η 6χρονη κόρη τους - Ανασύρθηκε ζωντανός ο γιος

Snapshot Τρεις άνθρωποι, γονείς και η 6χρονη κόρη τους, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, ενώ ο γιος τους ανασύρθηκε ζωντανός αλλά τραυματισμένος.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και στόχευε μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε 13 νεκρούς και 18 τραυματίες την προηγούμενη ημέρα από ισραηλινές επιδρομές.

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη συμφωνία που είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο να έχει καταρρεύσει.

Από την υπογραφή της συμφωνίας μέχρι σήμερα, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες. Snapshot powered by AI

Tραγωδία σημειώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Ντέιρ αλ-Μπαλάχ οδήγησε στον θάνατο τριών μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ένα εξάχρονο κορίτσι. Η επίθεση αυτή έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των απωλειών αμάχων, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση στην περιοχή δείχνουν να έχουν παγώσει πλήρως.

? HORRIBLE : An Israeli airstrike wiped out an entire family in Deir Al-Balah, central Gaza, killing a mother, father, and their 6 year old daughter while they slept at down today.



Their baby Sami Abu Qasem, was the only survivor. https://t.co/lKuKeHhg9r pic.twitter.com/27sfjApxWw — Gaza Notifications (@gazanotice) July 15, 2026

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα το πρωί σκότωσε τον Ομάρ Αμπού Κάσεμ, τη σύζυγό του, Άσμα, και την κόρη τους, Χαμπίμπα, δήλωσαν ιατρικές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Palestinain Wafa. Από τα συντρίμμια του κτηρίο που χτυπήθηκε ανασύρθηκε ζωντανός αλλά τραυματισμένος ο γιος της οικογένειας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

He lost his entire family.



Palestinian family of three, a father, mother, and their daughter, were killed after an Israeli strike struck their home in central Gaza early Wednesday. pic.twitter.com/XxLDOY8CGz — WAFA News Agency - English (@WAFANewsEnglish) July 15, 2026

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Η εφημερίδα Times of Israel, επικαλούμενη στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η επιδρομή είχε ως στόχο ένα μέλος της Χαμάς. Στην τελευταία του ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων, το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε ότι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 άλλοι τραυματίστηκαν την περασμένη ημέρα.

Σε τέλμα οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός

Το αιματηρό αυτό περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής στασιμότητας. Οι συνομιλίες για την εφαρμογή και την προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε υπογραφεί επίσημα από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, έχουν ναυαγήσει.

Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων έχει πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο βίας με δραματικές συνέπειες. Από τη στιγμή που υπογράφηκε η συμφωνία μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους.

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