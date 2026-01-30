Αυξήσεις στα καύσιμα από το 2028 λόγω της εμπορίας εκπομπών CO2
Από το 2028, οι οδηγοί σε ολόκληρη την Ευρώπη θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ως άμεση συνέπεια της εφαρμογής του ETS2, του δεύτερου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών CO2.
Πρόκειται για μια θεσμική αλλαγή που επεκτείνει το υφιστάμενο σύστημα ρύπων, το οποίο ισχύει εδώ και χρόνια για την ηλεκτροπαραγωγή και τη βαριά βιομηχανία, στους τομείς των οδικών μεταφορών και της θέρμανσης.
