Ευλογιά αιγοπροβάτων: Έχουν θανατωθεί πάνω από 472.000 ζώα - 16 νέα κρούσματα τον Ιανουάριο

Κατά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, 472.928 αιγοπρόβατα θανατώθηκαν, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των Αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ).

Συνολικά έχουν καταγραφεί 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.559 εκτροφές πανελλαδικά. Για το διάστημα 10 έως 18 Ιανουαρίου 2026, εντοπίστηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Ειδικότερα:

5 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αιτωλοακαρνανία

3 κρούσματα στην Αχαΐα

3 κρούσματα στην Ηλεία

2 κρούσματα στην Καρδίτσα

2 κρούσματα στην Πιερία

1 κρούσμα στη Ροδόπη

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα στοιχεία για την εξέλιξη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επικαιροποιούνται διαρκώς, βάσει των τελικών δεδομένων που αποστέλλονται από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Κρίσιμη η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

Οι αρμόδιες Αρχές υπογραμμίζουν ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της νόσου, καλώντας τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν πιστά τις προβλεπόμενες οδηγίες για την προστασία των εκτροφών και της δημόσιας υγείας.

