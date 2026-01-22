Μαρινάκης για ευλογιά: Η ΕΕ δικαιώνει πλήρως όσα λέμε, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

Η ΕΕ δικαιώνει πλήρως όσα λέμε για την ευλογιά, έχουμε ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, τόνισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης.

Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει ακολουθήσει την πρακτική του εμβολισμού, εκτός της Βουλγαρίας, οι εξελίξεις μας δικαιώνουν, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Θα ήθελα να ήξερα όλοι αυτοί που λειτουργούν ως έμποροι ψεμάτων θα απολογηθούν κάποια στιγμή για τα ψέματα τους στον κόσμο;», αναρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για την χθεσινή κατάσταση με την κακοκαιρία και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τον κρατικό μηχανισμό είπε ότι «χτες δεν ήταν μία μέρα που απλώς έβρεχε. Η απόφαση αυτή είχε να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών και όπως αποδείχθηκε κάποια συμπολίτες μας έχασαν και τη ζωή τους. Θεωρώ ότι ήταν μία απόφαση που ελήφθη με βάση τα πραγματικά δεδομένα», σημείωσε.

Η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ξεκίνησε με απολογισμό της καταστροφικής κακοκαιρίας, καθώς ο σημείωσε ότι η πολιτεία με τις αποφάσεις της, έθεσε σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες και έκλεισε εγκαίρως όλα τα σχολεία, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Δυστυχώς δύο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ανέφερε, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της πολιτείας, ενώ επανέλαβε έκκληση προς όλους τους πολίτες να υπακούουν στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Αναφορικά με την χθεσινή απόφαση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου να στείλει τη συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur στο ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκανε λόγο για τακτική καθυστερήσεων αφού το δικαστήριο δεν θα μπει στην ουσία της συμφωνίας αλλά θα γνωμοδοτήσει εάν ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Αυτοί που θέλουν να στείλουν τα ελληνικά προϊόντα σε όλον τον κόσμο και στο τέλος της ημέρας να μεγαλώσει και η ελληνική οικονομία και τα έσοδα του κράτους μόνο κερδισμένοι θα βγουν από την Mercosur. Όλοι όσοι παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο και παραποιούν την πραγματικότητα από την αντιπολίτευση για την Mercosur θέλουν τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους κολλημένους στο χθες και σε μία μιζέρια που δεν τους αξίζει», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση για τις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ ότι αποκλείονται μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να αποκρυφθεί η αλήθεια ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «κανένας μάρτυρας δεν αποκλείεται. Είναι το ίδιο σκηνικό που έστησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε άλλες διαδικασίες για να προκαλέσουν εντυπώσεις». Και συνέχισε: «Είναι ένα παιχνίδι τακτικής για να δημιουργηθούν εντυπώσεις που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι η βελόνα κουνιέται και πάει και προς τα πίσω για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται μέρα με τη μέρα σε κόμμα διαμαρτυρίας».