Μαρινάκης για νέα παρέμβαση στην τιμή βενζίνης: Στηρίζουμε όσο υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια

Snapshot Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες με μέτρα ελάφρυνσης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, όσο το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Τον Αύγουστο προβλέπεται συνολική μείωση 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, συνδυάζοντας κρατική παρέμβαση και μειώσεις από τα διυλιστήρια.

Η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και το υπουργείο θα προχωρήσει σε νέες ανακοινώσεις ανάλογα με την αγορά.

Ολοκληρώθηκε ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που βελτιώνει σημαντικά τις οδικές συνδέσεις στη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Μακεδονία, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τη διεθνή πρόσβαση.

Χορηγήθηκαν επτά άδειες σε μη κρατικά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με αυστηρές προδιαγραφές αξιολόγησης, ενώ συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση για ίδρυση νέων μη κρατικών πανεπιστημίων. Snapshot powered by AI

Μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες όσο το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της τόσο στα μέτρα στήριξης όσο και στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Αναφερόμενος στην τρίτη και τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εξέφρασε την ευχή τα κόμματα να τοποθετηθούν «χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες και ιδεοληψίες», ώστε οι αποφάσεις να ληφθούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Ερωτηθείς για τη νέα μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η οποία θα ισχύσει και τον Αύγουστο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όσο υπάρχουν ανάγκες αλλά και τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αντιμετωπίζει την οικονομική συγκυρία με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας πως εάν είχαν εφαρμοστεί οι δικές της προτάσεις, δεν θα υπήρχε ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για μέτρα ελάφρυνσης, όπως αυτά που αφορούν τα καύσιμα.

Όπως διευκρίνισε, για τον Αύγουστο προβλέπεται πρόσθετη μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία, σε συνδυασμό με τη μείωση των 5 λεπτών που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια, ανεβάζει τη συνολική ελάφρυνση στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ πρόσθεσε ότι το αρμόδιο υπουργείο θα προχωρήσει σε νέες ανακοινώσεις ανάλογα με την πορεία των τιμών στη λιανική αγορά.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Ολόκληρη η ενημέρωση του Κυβερνητικού ΕκπροσώπουΜε αναφορά στην ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το βόρειο τμήμα του παραδόθηκε στην κυκλοφορία την περασμένη Πέμπτη. Με συνολικό μήκος άνω των 181 χιλιομέτρων ο Ε65 συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό βάζοντας τέλος στη συγκοινωνιακή απομόνωση περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Μειώνοντας εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης, ο Ε65 αποτελεί τον τρίτο ολοκληρωμένο κάθετο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας μετά την Ιόνια Οδό και τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος, εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή ώθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη χορήγηση επτά αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, τονίζοντας ότι η διαδικασία βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές και αξιολόγηση από τις αρμόδιες Αρχές, με κριτήρια που αφορούσαν την ποιότητα, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Είπε μετά την αδειοδότηση θα ακολουθήσει η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και επεσήμανε πως η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εξ υπαρχής ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιμετωπίσουν την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες και ιδεοληψίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, επίσης, στην εγγραφή της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτού Αγαθού, υπογραμμίζοντας τη διεθνή σημασία της απόφασης και την αναγνώριση της εξέχουσας οικουμενικής αξίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ολύμπου.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ξεπέρασαν τα 134 εκατ. ευρώ οι αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, σημειώνοντας πως το ποσό ήταν σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του 100% των αιτήσεων. Τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup, καθώς και την ελληνική κωπηλασία για την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ, όπου η Ελλάδα κατέκτησε τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια.

Αναλυτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ολοκληρώθηκε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο οποίος συνδέει τον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό.

Το βόρειο τμήμα του παραδόθηκε στην κυκλοφορία την περασμένη Πέμπτη. Με συνολικό μήκος άνω των 181 χιλιομέτρων, ο Ε65 συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό, βάζοντας τέλος στη συγκοινωνιακή απομόνωση περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Μειώνοντας εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης, ο Ε65 αποτελεί τον τρίτο ολοκληρωμένο κάθετο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας, μετά την Ιόνια Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος, εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή ώθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χορηγεί επτά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Για τον σκοπό αυτόν προηγήθηκε η λήψη σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ειδικά για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές, τις αυστηρότερες στην Ευρώπη, που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους.

Αντίστοιχα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο.

Η χώρα μας έκανε ήδη ένα σημαντικό βήμα με τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης μεταρρύθμισης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εξ’ υπαρχής ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιλογές των φοιτητών, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και καθιστώντας την Ελλάδα ισχυρότερο εκπαιδευτικό κόμβο, με σταθερή εγγύηση την ποιότητα και τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστήμιου.

Ελπίζουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιμετωπίσουν αυτήν την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικά γυαλιά, μακριά από ιδεοληψίες και θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

H ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό.

“Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η συμπερίληψη του Ολύμπου στον συγκεκριμένο Κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας, προς όφελος της ανθρωπότητας.

Ξεπέρασαν τα 134 εκατ. ευρώ οι αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής που εκδόθηκαν για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2016 και του 2022. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα την επεξεργασία του συνόλου των σχετικών αιτημάτων, καλύπτοντας το 100% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την τρέχουσα περίοδο φορολογικών δηλώσεων.

Το ποσό των φορολογικών απαλλαγών είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνοδεύεται από τον μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την επιτάχυνση στην εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο ελληνικός αθλητισμός σημείωσε πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup. Συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση της Ελλάδας στην υδατοσφαίριση, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος παγκοσμίως.

Συγχαρητήρια και στην ελληνική κωπηλασία για τη σπουδαία της παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ, όπου η εθνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια».

Διαβάστε επίσης