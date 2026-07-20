Καύσιμα: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ - Πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι

Οι τιμές της βενζίνης στην αντλία ξεπέρασαν και πάλι τα τέσσερα δολάρια εν μέσω επανάληψης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καύσιμα: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ - Πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 4 δολάρια το γαλόνι λόγω της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
  • Η επανάληψη των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρεάζει τις ενεργειακές ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ, κρίσιμης διαδρομής για τον παγκόσμιο πετρελαϊκό εφοδιασμό.
  • Οι λιανικές τιμές αυξήθηκαν πάνω από 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, παράλληλα με την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου κατά 16% αυτήν την εβδομάδα.
  • Η μείωση των αποθεμάτων καυσίμων στις ΗΠΑ και η απώλεια ρωσικής διύλισης λόγω των επιθέσεων στην Ουκρανία συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών.
  • Οι υψηλές τιμές της βενζίνης αποτελούν πολιτικό ζήτημα για τον πρόεδρο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
Snapshot powered by AI

Οι τιμές της βενζίνης στην αντλία πέρασαν σήμερα το όριο των τεσσάρων δολαρίων το γαλόνι στις ΗΠΑ καθώς η επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν διαταράσσουν περαιτέρω τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης διαδρομής για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο.

Ο μέσος όρος των λιανικών τιμών της βενζίνης σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε πάνω από 30% αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η μέση τιμή στην αντλία σήμερα ήταν 4,0030 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με στοιχεία της American Automobile Association (AAA).

Η προηγούμενη φορά που η βενζίνη είχε φθάσει τα τέσσερα δολάρια το γαλόνι ήταν στα τέλη Μαρτίου, αφότου το Ιράν σταμάτησε την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι τιμές έπεσαν κάτω από το όριο αυτό τον Ιούνιο, αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο περνούσε από το Ορμούζ.

Κρίσιμο σημείο για τον Τραμπ οι τιμές στην αντλία

Οι υψηλές τιμές στην αντλία έχουν γίνει ένα πολιτικά κρίσιμο σημείο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του που θα ξεκινήσουν σύντομα προεκλογική εκστρατεία για να διατηρήσουν τις ισχνές πλειοψηφίες που διαθέτουν στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν παράλληλα με τις τιμές του αργού, που ενισχύθηκαν περίπου κατά 16% αυτήν την εβδομάδα μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στις αρχές Ιουλίου.

Οι λιανικές τιμές των καυσίμων και του αργού πετρελαίου κινούνται κατά κανόνα στην ίδια κατεύθυνση καθώς το αργό ως πρώτη ύλη είναι ο κύριος παράγοντας του κόστους παραγωγής καυσίμων. Οι ενεργειακές τιμές αυξάνονται επίσης λόγω απώλειας της ρωσικής ικανότητας διύλισης εξαιτίας των εντεινόμενων επιθέσεων της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές.

Τα χαμηλά αποθέματα καυσίμων των ΗΠΑ είναι ένας άλλος παράγοντας που ωθεί τις τιμές προς τα πάνω. Τα αποθέματα των ΗΠΑ βρίσκονταν στα 210,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια χαμηλότερα από τον μέσο όρο πέντε ετών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:40ΚΟΣΜΟΣ

Καύσιμα: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ - Πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρικά πατίνια: Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο – Απαγόρευση χρήσης για κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η επίλυση του Κυπριακού, κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε πεδίο μάχης με την αστυνομία μετατράπηκαν οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ουγκάντα στη σκηνή του Μουντιάλ - Ποια είναι τα παιδιά που χόρεψαν δίπλα στη Σακίρα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»

11:58MEETING POINT

Το πολιτικό παζλ της ξαπλώστρας: Ποιοι με ποιους

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νολανική «αποδόμηση» της Οδύσσειας μας ενόχλησε ή μας δίδαξε τελικά;

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη που τραυματίστηκε σε πλοίο προς το Αντίρριο

11:47ΚΟΣΜΟΣ

De Beers: Αναστέλλει για δύο χρόνια τη λειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου διαμαντιών λόγω μείωσης της ζήτησης

11:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Μέσι και Γιαμάλ μετά τον τελικό - Παρέδωσε τη «σκυτάλη»

11:45ANNOUNCEMENTS

«Η Ιδέα της Χρονιάς!» του Sébastien Castro στο Θέατρο Βρετάνια

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η ιστορική άδεια μητρότητας μιας δημάρχου «σπάει» τα στερεότυπα - «Να φτιάξουμε μία κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα κάνουν παιδιά»

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

11:37ANNOUNCEMENTS

Safe Nights – Τα νέα απορροφητικά εσώρουχα ενισχυμένης νυχτερινής προστασίας για παιδιά

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο τελικός του Μουντιάλ έστειλε την ΕΡΤ1 στα ουράνια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νολανική «αποδόμηση» της Οδύσσειας μας ενόχλησε ή μας δίδαξε τελικά;

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

11:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Μέσι και Γιαμάλ μετά τον τελικό - Παρέδωσε τη «σκυτάλη»

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»

08:16WHAT THE FACT

Χωρίς κλιματισμό ή ανεμιστήρες: Το γιαπωνέζικο κόλπο για να έχετε δροσιά μέσα στον καύσωνα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη που τραυματίστηκε σε πλοίο προς το Αντίρριο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ