Καύσιμα: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ - Πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι

Snapshot Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 4 δολάρια το γαλόνι λόγω της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Η επανάληψη των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρεάζει τις ενεργειακές ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ, κρίσιμης διαδρομής για τον παγκόσμιο πετρελαϊκό εφοδιασμό.

Οι λιανικές τιμές αυξήθηκαν πάνω από 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, παράλληλα με την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου κατά 16% αυτήν την εβδομάδα.

Η μείωση των αποθεμάτων καυσίμων στις ΗΠΑ και η απώλεια ρωσικής διύλισης λόγω των επιθέσεων στην Ουκρανία συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών.

Οι υψηλές τιμές της βενζίνης αποτελούν πολιτικό ζήτημα για τον πρόεδρο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Οι τιμές της βενζίνης στην αντλία πέρασαν σήμερα το όριο των τεσσάρων δολαρίων το γαλόνι στις ΗΠΑ καθώς η επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν διαταράσσουν περαιτέρω τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης διαδρομής για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο.

Ο μέσος όρος των λιανικών τιμών της βενζίνης σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε πάνω από 30% αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η μέση τιμή στην αντλία σήμερα ήταν 4,0030 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με στοιχεία της American Automobile Association (AAA).

Η προηγούμενη φορά που η βενζίνη είχε φθάσει τα τέσσερα δολάρια το γαλόνι ήταν στα τέλη Μαρτίου, αφότου το Ιράν σταμάτησε την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι τιμές έπεσαν κάτω από το όριο αυτό τον Ιούνιο, αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο περνούσε από το Ορμούζ.

Κρίσιμο σημείο για τον Τραμπ οι τιμές στην αντλία

Οι υψηλές τιμές στην αντλία έχουν γίνει ένα πολιτικά κρίσιμο σημείο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του που θα ξεκινήσουν σύντομα προεκλογική εκστρατεία για να διατηρήσουν τις ισχνές πλειοψηφίες που διαθέτουν στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν παράλληλα με τις τιμές του αργού, που ενισχύθηκαν περίπου κατά 16% αυτήν την εβδομάδα μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στις αρχές Ιουλίου.

Οι λιανικές τιμές των καυσίμων και του αργού πετρελαίου κινούνται κατά κανόνα στην ίδια κατεύθυνση καθώς το αργό ως πρώτη ύλη είναι ο κύριος παράγοντας του κόστους παραγωγής καυσίμων. Οι ενεργειακές τιμές αυξάνονται επίσης λόγω απώλειας της ρωσικής ικανότητας διύλισης εξαιτίας των εντεινόμενων επιθέσεων της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές.

Τα χαμηλά αποθέματα καυσίμων των ΗΠΑ είναι ένας άλλος παράγοντας που ωθεί τις τιμές προς τα πάνω. Τα αποθέματα των ΗΠΑ βρίσκονταν στα 210,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια χαμηλότερα από τον μέσο όρο πέντε ετών.

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