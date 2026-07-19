Κίεβο: Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις - Βαλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν την πόλη
Την ίδια στιγμή επίθεση δέχθηκε από ουκρανικά μέσα η πόλη Μιχαιλοφσκ, στη Σταυρούπολη
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Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου παρών στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Μια από τις εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρή που ενεργοποιήθηκαν οι συναγερμοί οχημάτων σταθμευμένων στο κέντρο της πόλης, διαπίστωσε ο δημοσιογράφος.
Την ίδια στιγμή η αποθήκη πετρελαίου στο Μιχαϊλόφσκ, στην περιφέρεια Σταυρούπολης της Ρωσίας, δέχτηκε εκ νέου επίθεση και χτυπήθηκε. Μέσα στις εγκαταστάσεις μαίνονται αρκετές ξεχωριστές πυρκαγιές.
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