Snapshot Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα γίνει στόχος του ρωσικού στρατού.

Η Ρωσία θεωρεί ότι οι ξένες κυβερνήσεις γνωρίζουν πλήρως τους κινδύνους από την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους και όρους της, αλλά είναι ανοιχτή σε ρεαλιστικές ειρηνευτικές προτάσεις.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία αποδέχθηκε τις προτάσεις Τραμπ στην σύνοδο της Αλάσκας, αλλά η Ευρώπη και ο Ζελένσκι πιέζουν για την ακύρωσή τους.

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει το έργο της μετά την αποτυχία προηγούμενων προσπαθειών για ειρηνική επίλυση. Snapshot powered by AI

Σοβαρή προειδοποίηση προς τη Δύση απηύθυνε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος θα τις μετατρέψει σε στόχους του ρωσικού στρατού, όπως ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι C14 News, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Απαντώντας στην ερώτηση εάν η Δύση έχει επίγνωση τέτοιων κινδύνων, η Ζαχάροβα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ξένες κυβερνήσεις έχουν πλήρη επίγνωση αυτής της πιθανότητας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Ζαχάροβα έθιξε επίσης το θέμα της διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης, αναφερόμενη στη θέση της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία.

Τόνισε ότι οι στόχοι και οι όροι που έχει θέσει η ρωσική πλευρά παραμένουν αμετάβλητοι, αλλά πρόσθεσε ότι εάν κατατεθούν ρεαλιστικές προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία, κανείς δεν θα τις απορρίψει.

Στο ίδιο μήκος κύματος για τη διπλωματική επίλυση και ο προϊστάμενός της, ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος αποκάλυψε ότι η Ρωσία αποδέχθηκε τις προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περσινή σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά η Ευρώπη και ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι προσπαθούν να πείσουν τον Αμερικανό ηγέτη να αθετήσει τα συμφωνηθέντα.

«Έχουμε αποδεχθεί τις προτάσεις του Τραμπ στην Αλάσκα, αλλά οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Τραμπ και, φυσικά, ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι προσπαθούν να τον κάνουν να απομακρυνθεί από αυτές τις προτάσεις», είπε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου.

«Λοιπόν, αφήστε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να τα κάνουν όλα (Γουίτκοφ και Κούσνερ) να κάνουν ό,τι τους λέει ο πρόεδρος, ενώ εμείς φροντίζουμε τη δουλειά μας. Ο Πρόεδρος Πούτιν είπε ξεκάθαρα ότι αυτό το έργο, το οποίο ξεκινήσαμε μετά την αποτυχία όλων των προσπαθειών για ειρηνική επίλυση της κατάστασης, όταν όλοι οι υπογράφοντες τα προηγούμενα έγγραφα είπαν ψέματα και στη συνέχεια παραδέχτηκαν ότι δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα, αυτό το έργο θα γίνει».

«Ας κάνουν λοιπόν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που τα κάνουν όλα (Γουίτκοφ και Κούσνερ) ό,τι τους λέει ο πρόεδρος, ενώ εμείς θα φροντίσουμε τις δικές μας υποθέσεις. Ο Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ξεκάθαρα ότι αυτό το έργο, το οποίο ξεκινήσαμε μετά την αποτυχία όλων των προσπαθειών για ειρηνική επίλυση της κατάστασης, όταν όλοι οι υπογράφοντες των προηγούμενων εγγράφων είπαν ψέματα και στη συνέχεια παραδέχτηκαν ότι δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα, θα ολοκληρωθεί.»