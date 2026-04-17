Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα δήλωσε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σας μιλώ ειλικρινά, αυτές οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα, έχουν ποινικοποιήσει την καθημερινή επικοινωνία των βουλευτών με τους πολίτες».

Ο υπουργός υποστήριξε πως οι βουλευτές λαμβάνουν καθημερινά χιλιάδες μέιλ από πολίτες που διατυπώνουν τα αιτήματά τους και διερωτήθηκε: «Να τα ανοίξω τα μέιλ; Να τα διαβάσω ή θα βρεθώ στη φυλακή;». «Ποινικό αδίκημα δεν είναι το ρουσφέτι», τόνισε ο υπουργός Υγείας και συμπλήρωσε: «Αν είναι έτσι, να μας ανακοινώσουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και να είμαστε τίμιοι. Αλλά ζούμε σε μια Ελλάδα που καθημερινά χιλιάδες πολίτες τηλεφωνούν στα γραφεία μας και μας ζητούν διάφορα πράγματα».

Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητώντας τους να μην παρεμβαίνουν στο νομοθετικό έργο, όπως ούτε αυτός παρεμβαίνει ποτέ στη δικαστική λειτουργία, σεβόμενος τη διάκρισης των εξουσιών.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία συστάθηκε από έναν νόμο και με έναν νόμο μπορεί να καταργηθεί, συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας αρχικά τη στήριξή του στον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού.

«Περαστικά στον φίλο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, ωστόσο είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις.

Όπως τόνισε, θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου δέκα ημερών προκειμένου να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την πορεία της ανάρρωσής του. «Είναι νωρίς ακόμη να κάνουμε προβλέψεις», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι όσο περνά ο χρόνος χωρίς να εμφανίζονται επιπλοκές, αυξάνονται οι πιθανότητες θετικής εξέλιξης: «Όσο δεν έχει επιπλοκές και περνά ο χρόνος, αυξάνονται οι καλές πιθανότητες», είπε ο ίδιος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον παράγοντα της έντονης πίεσης που, όπως είπε, φέρεται να είχε δεχθεί το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Μυλωνάκης, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του. «Ο λίβελος που είχε γραφτεί για την Κύπρο με το ψεύτικο μήνυμα και το ψεύτικο βίντεο που είχε φτιαχτεί, τον είχε επηρεάσει πολύ», είπε ο υπουργός Υγείας για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

«Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, το 2007 δεν ήμουν στο υπουργείο Παιδείας και δεν γνωρίζω τι είχε συμβεί τότε», ανέφερε σχολιάζοντας την υπόθεση Λαζαρίδη, σημειώνοντας ότι η κοινή γνώμη έχει ήδη ενημερωθεί από τις σχετικές τοποθετήσεις. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ποσά, «ορθώς θα πρέπει να επιστραφούν».

Μήνυση κατά λογαριασμού στο TikTok που ισχυρίστηκε ότι έλειπαν οι γιατροί από το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες που αφορούν το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, τις οποίες διέψευσε κατηγορηματικά. «Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τους ισχυρισμούς ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους και γι’ αυτό χάθηκε το κορίτσι», τόνισε, προσθέτοντας ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και το ιατρικό προσωπικό έκανε το καθήκον του.

«Δυστυχώς, όταν έφτασε το κορίτσι, ήταν ήδη αργά», σημείωσε.

Παράλληλα, κάλεσε να σταματήσει η απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τονίζοντας πως «το ΕΣΥ δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, αλλά στον ελληνικό λαό». Όπως είπε, «δεν μπορεί να πλήττεται η εμπιστοσύνη των πολιτών για πολιτικούς λόγους».

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε, μάλιστα, ότι θα κινηθεί νομικά, αποκαλύπτοντας πως καταθέτει μήνυση σε βάρος χρήστη του TikTok, ο οποίος –όπως υποστήριξε– τον κατηγορεί ψευδώς, μαζί με γιατρούς, για τον θάνατο της νεαρής.

«Κάτω τα χέρια από το ΕΣΥ επιτέλους», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
