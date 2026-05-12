Αν πήγαινε στραβά; - Επιστήμονες πυροδότησαν 8.000 σεισμούς κάτω από τις ελβετικές Άλπεις

Ένα αρκετά αμφιλεγόμενο πείραμα πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του ETH Zurich στα τέλη του περασμένου μήνα, σε μια προσπάθεια να «κατανοήσουν τι συμβαίνει σε βάθος όταν η Γη κινείται».

Προκάλεσαν 8.000 μικροσκοπικούς σεισμούς, ρίχνοντας 750.000 λίτρα νερού στο έδαφος μέσω δύο γεωτρήσεων σε διάστημα 50 ωρών.

«Ενώ ορισμένα σεισμικά γεγονότα σημειώθηκαν στη ζώνη-στόχο του ρήγματος, ένας μεγάλος αριθμός γεγονότων έλαβε χώρα σε γειτονικές γεωλογικές δομές που ενεργοποιήθηκαν από την έγχυση υγρού», εξήγησαν οι ερευνητές.

Ευτυχώς, οι σεισμοί ήταν πολύ μικροί για να γίνουν αισθητοί ή να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην κατανόηση των φυσικών αιτιών που προκαλούν σεισμούς - και πώς να τους σταματήσουμε.

Deep beneath the Swiss Alps, controlled water injections triggered about 8,000 tiny quakes, including on faults perpendicular to the target, and none were felt at the surface. https://t.co/LpQF1ZdFKP — Phys.org (@physorg_com) May 11, 2026

Ο καθηγητής Ντομένικο Τζιαρντίνι, ένας από τους επικεφαλής ερευνητές του έργου, δήλωσε: «Αν καταφέρουμε να κατακτήσουμε τον τρόπο πρόκλησης σεισμών συγκεκριμένου μεγέθους, τότε ξέρουμε και πώς να μην τους προκαλέσουμε».

Το πείραμα Fault Activation and Earthquake Rupture (FEAR–2) πραγματοποιήθηκε από το BedrettoLab.

«Οι σεισμοί συγκαταλέγονται στους πιο καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα», εξηγεί ο ιστότοπος έρευνας.

«Παρόλο που οι επιστήμονες προσπαθούν να προβλέψουν σεισμούς εδώ και δεκαετίες, καμία υπάρχουσα μέθοδος δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα και ακρίβεια πού και πότε θα συμβεί ένας μεγάλος σεισμός».

«Η έλλειψη κατανόησης της διαδικασίας δημιουργίας σεισμών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη χρήση σε μεγάλη κλίμακα της βαθιάς γεωθερμικής ενέργειας σε θερμές αλλά χαμηλής διαπερατότητας δεξαμενές – μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιηθεί με πολύ μικρό οικολογικό αποτύπωμα.»

Ωστόσο, η ομάδα χρειάστηκε να διακόψει το πείραμα «όταν ένας αυξανόμενος αριθμός σεισμικών γεγονότων συνέβη εκτός του κεντρικού δικτύου μέτρησης, περιορίζοντας την επιστημονική τους ανάλυση», όπως εξήγησε.

Ευτυχώς, η σεισμικότητα ήταν πολύ κάτω από το αναμενόμενο εύρος.

«Η δόνηση του εδάφους που παρήχθη έξω από τη σήραγγα ήταν 5.000 έως 6.000 φορές χαμηλότερη από την τιμή επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού από τα Ελβετικά Πρότυπα, με μέγιστες τιμές επιτάχυνσης εδάφους 0,000014g στην είσοδο της σήραγγας, 0,0000167g στην κορυφή του βουνού και 0,0000172g στην είσοδο της σήραγγας Furka Base», ανέφεραν οι ερευνητές.

«Αυτές οι τιμές είναι περίπου 700 φορές κάτω από το επίπεδο που σχετίζεται με το αισθητό και περίπου 7.000 φορές κάτω από τα επίπεδα που σχετίζονται με καταστροφικούς σεισμούς.»

Συνολικά, η μελέτη δείχνει ότι οι ελεγχόμενοι σεισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Μιλώντας στο AFP, ο καθηγητής Giardini δήλωσε: «Είναι τέλειο, επειδή έχουμε ενάμιση χιλιόμετρο βουνού στην κορυφή μας... και μπορούμε να δούμε από πολύ κοντά τα ρήγματα, πώς κινούνται, πότε κινούνται, και μπορούμε να τα κάνουμε εμείς να κινηθούν».