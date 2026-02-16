Ελβετία: Πέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στις Άλπεις

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί κατά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας του περιφερειακού σιδηροδρόμου στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, ο οποίος ενδέχεται να οφείλεται σε χιονοστιβάδα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τη στιγμή του περιστατικού, στο τραίνο επέβαιναν 29 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν.

Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga, 5 feriti. E' accaduto nel Cantone del Vallese. A bordo c'erano 29 persone, nessun italiano coinvolto. La linea ferroviaria interrotta almeno fino a domani #ANSAhttps://t.co/4I439jmix7 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 16, 2026

Οι τέσσερις άλλοι δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν επιτόπου διασώστες. Έχει απομακρυνθεί το σύνολο των επιβατών», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν στην περιοχή Βαλαί γύρω στις 7 π.μ (τοπική ώρα). Το ελβετικό πρακτορείο 20Minuten ανέφερε ότι περίπου 80 άτομα πιστεύεται ότι επέβαιναν στο τρένο, ενώ ελικόπτερα της Air Zermatt και δύο ασθενοφόρα να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Un train déraille en Suisse dans une zone à haut risque d’avalanches : au moins cinq blessés https://t.co/2hmZ707jto — Le Soir (@lesoir) February 16, 2026

Η σιδηροδρομική εταιρεία BLS ανέφερε ότι το τρένο εκτροχιάστηκε λόγω χιονοστιβάδας που έπεσε στην περιοχή