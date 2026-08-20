Ford Mustang: Έρχεται τετράθυρη έκδοση με V8

Snapshot Η Ford ετοιμάζει για πρώτη φορά τετράθυρη έκδοση της Mustang, με ξεχωριστή σχεδίαση ως σπορ μπερλίνα.

Το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιεί κινητήρες από την υπάρχουσα Mustang, από τον 2.3 EcoBoost με 315 ίππους έως τον V8 5.0 λίτρων με 480 ίππους.

Στόχος για τις ισχυρότερες εκδόσεις είναι το 0-100 χλμ./ώρα να γίνεται σε λιγότερα από 4 δευτερόλεπτα.

Υπάρχει πιθανότητα υβριδικής έκδοσης, ακόμα και με V8, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.

Η τετράθυρη Mustang αναμένεται το 2027 με τιμή εκκίνησης κάτω από 40.000 δολάρια στις ΗΠΑ και πιθανή ονομασία Mach 4. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Οι φήμες για μια τετράθυρη Ford Mustang κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό, όμως πλέον το πρότζεκτ φαίνεται ότι έχει περάσει σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ford παρουσίασε ήδη ένα πρώιμο πρωτότυπο σε κλειστή συνάντηση αντιπροσώπων στο Λας Βέγκας, παρουσία του CEO Jim Farley και του Bill Ford.

Το νέο μοντέλο δεν αναμένεται να αποτελεί απλώς μια επιμηκυμένη εκδοχή της υπάρχουσας Mustang κουπέ που θα έχει δύο επιπλέον πόρτες. Αντίθετα, περιγράφεται ως μια σπορ μπερλίνα με ξεχωριστή σχεδίαση, η οποία θα επιχειρήσει να μεταφέρει τον χαρακτήρα της Mustang σε μια σαφώς πιο πρακτική κατηγορία. Παράλληλα, δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση τεχνική «συγγένεια» με την ηλεκτρική Mustang Mach-E.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή των κινητήρων. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη Ford να χρησιμοποιεί γνωστά μηχανικά σύνολα της υπάρχουσας Mustang, ξεκινώντας από τον τετρακύλινδρο EcoBoost των 2.300 κυβικών και των 315 ίππων και φτάνοντας στον ατμοσφαιρικό Coyote V8 των 5,0 λίτρων με τους 480 ίππους.

Για τις πιο ισχυρές εκδόσεις ο στόχος είναι το σπριντ του 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε λιγότερα από 4,0 δευτερόλεπτα. Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο εξηλεκτρισμού, καθώς υπάρχουν αναφορές για πιθανή υβριδική έκδοση, ακόμη και με τον V8, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.

Τέλος, να πούμε ότι η ονομασία Mach 4 θεωρείται ως μία από τις επικρατέστερες, καθώς η Ford την έχει ήδη κατοχυρώσει.

Η τετράθυρη Mustang αναμένεται προς τα τέλη του 2027 με στόχο η τιμή εκκίνησης στις ΗΠΑ να παραμείνει κάτω από τα 40.000 δολάρια, τοποθετώντας την απέναντι στο νέο Dodge Charger.

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