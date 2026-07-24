Ford F-150 Shelby Super Snake: Συλλεκτικό «αγροτικό» 810+ ίππων

Του Γιάννη Σκουφή

Η Shelby συνεχίζει την παράδοση των ακραίων μετατροπών παρουσιάζοντας το νέο Ford F-150 Shelby Super Snake SuperCrew, μία έκδοση που ανάγει το δημοφιλές pickup της Ford σε ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που είναι διαθέσιμα σήμερα.

Η βάση της μετατροπής είναι το Ford F-150 Lariat 4x4 με τον ατμοσφαιρικό V8 των 5.000 κυβικών. Από τους εργοστασιακούς 400 ίππους, η ισχύς εκτοξεύεται σε περισσότερους από 810 χάρη στην προσθήκη μηχανικού υπερσυμπιεστή, νέου συστήματος εισαγωγής αέρα υψηλής ροής, μεγαλύτερων μπεκ, αναβαθμισμένου εναλλάκτη θερμότητας, σωλήνα εισαγωγής από ανθρακονήματα και εξάτμισης BORLA, ειδικά ρυθμισμένης από τη Shelby.

Οι αναβαθμίσεις συνεχίζονται και στο πλαίσιο, με χαμηλωμένη και πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση της KING, μπάρες ελέγχου πρόσφυσης, καθώς και μεγαλύτερα διάτρητα και αεριζόμενα δισκόφρενα Baer. Το αμερικανικό pickup πατά σε ζάντες 22 ιντσών, ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικά η τεράστια ισχύς.

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Η εμφάνιση διαφοροποιείται αισθητά από ένα συμβατικό Ford F-150. Ξεχωρίζουν ο νέος προφυλακτήρας, η διαφορετική μάσκα με τα πρόσθετα φώτα, το αλουμινένιο καπό με εισαγωγές αέρα, οι χαρακτηριστικές αγωνιστικές λωρίδες και τα λογότυπα Shelby στην καρότσα και στην πίσω πόρτα.

Στο εσωτερικό συναντά κανείς δερμάτινες επενδύσεις υψηλής ποιότητας, διακοσμητικά από ανθρακονήματα, μεταλλικά πεντάλ, ειδικά γραφικά στον ψηφιακό πίνακα οργάνων και αριθμημένη πλακέτα γνησιότητας, καθώς κάθε αυτοκίνητο αποτελεί συλλεκτική κατασκευή.

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Η παραγωγή θα περιοριστεί στις 400 μονάδες παγκοσμίως, αν και για το 2026 η Shelby εκτιμά ότι θα ολοκληρωθούν περίπου 200, εξαιτίας προβλημάτων στην προμήθεια αλουμινίου που επηρεάζουν και τη Ford. Η συναρμολόγηση θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Shelby στο Bristol της Indiana.

Η τιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά από τις 140.795 δολάρια (περίπου 121.000 ευρώ), συμπεριλαμβάνοντας το «αυτοκίνητο-βάση», ενώ η Shelby διευκρινίζει ότι οι επεμβάσεις στον κινητήρα δεν επηρεάζουν την εργοστασιακή εγγύηση της Ford για το σύστημα μετάδοσης.