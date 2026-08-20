Βουτιά στην ιστορία για τη Μαρίνα Βερνίκου: Εξερεύνησε ναυάγιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Το εντυπωσιακό βίντεο που ανήρτησε η γνωστή φωτογράφος στα social media από την κατάδυσή της στην Ηρακλειά

Ανθή Κουρεντζή

Βουτιά στην ιστορία για τη Μαρίνα Βερνίκου: Εξερεύνησε ναυάγιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
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  • Η Μαρίνα Βερνίκου πραγματοποίησε κατάδυση στο ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196 στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς.
  • Το υδροπλάνο κατέπεσε το 1943 μετά από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε.
  • Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 9 έως 11 μέτρων και αποτελεί σημαντικό υποθαλάσσιο αξιοθέατο των Κυκλάδων.
  • Το 1982 το αεροσκάφος μεταφέρθηκε στα ρηχά νερά της Αλιμιάς μετά από εμπλοκή σε δίχτυα ψαράδων και είναι ορατό από την επιφάνεια όταν η θάλασσα είναι ήρεμη.
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Μια διαφορετική πλευρά των Κυκλάδων εξερεύνησε η Μαρίνα Βερνίκου, πραγματοποιώντας κατάδυση στα κρυστάλλινα νερά της Ηρακλειάς.

Η γνωστή φωτογράφος μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram εντυπωσιακές εικόνες από την παραλία Αλιμιά, όπου στον βυθό βρίσκεται ένα από τα ιδιαίτερα κατάλοιπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: το ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196.

Το αεροσκάφος βρίσκεται σήμερα σε βάθος περίπου 9 έως 11 μέτρων και αποτελεί ένα ξεχωριστό υποθαλάσσιο αξιοθέατο του μικρού κυκλαδίτικου νησιού.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, το αεροπλάνο κατέπεσε το 1943, έπειτα από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη, ενώ το πλήρωμά του κατάφερε να διασωθεί.

«Στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς σε βάθος περίπου 9–11 μέτρων βρίσκεται το ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196, αναγνωριστικού αεροσκάφους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το αεροπλάνο κατέπεσε έπειτα από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκεΧρόνια αργότερα, το 1982, μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων και μεταφέρθηκε στα ρηχά νερά της Αλιμιάς, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, μπορείς να το διακρίνεις ακόμα και από την επιφάνεια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρίνα Βερνίκου.

https://www.instagram.com/reel/DcQSS3Wie6-/

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