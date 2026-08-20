Υεμένη: Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι χτύπησαν με drones αεροδρόμιο και εγκατάσταση της Aramco

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του αεροδρομίου της πόλης Νατζράν και εναντίον εγκατάστασης της Saudi Aramco υποστηρίζουν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Η περιοχή των στόχων βρίσκεται στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορα

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της φιλοϊρανικής οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, οι δυνάμεις τους εκτέλεσαν με επιτυχία δύο διακριτές αποστολές με drones. Όπως ανακοινώθηκε σε ανάρτηση στο Telegram, η πρώτη επιχείρηση είχε ως στόχο μία ευαίσθητη σαουδαραβική τοποθεσία εντός του αεροδρομίου Νατζράν, ενώ η δεύτερη στράφηκε κατά των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού στην ίδια πόλη.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά του Ριάντ και των σαουδαραβικών αρχών δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επιβεβαίωση για το περιστατικό ή για τυχόν ζημιές στις υποδομές.

Διαβάστε επίσης