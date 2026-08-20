Συνεχίζεται η τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο - Καταγράφηκαν τρία drones στο FIR Αθηνών
Οι πτήσεις καταγράφηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο
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Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη (UAV) καταγράφηκαν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας συνολικά 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).
Οι πτήσεις καταγράφηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές, ενώ τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.
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