Παναθηναϊκός AKTOR: Αρχίζει προετοιμασία με ιατρικές εξετάσεις για τους παίκτες

Σλούκας, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις και Μαντζούκας, υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του «τριφυλλιού». 

Newsroom

Παναθηναϊκός AKTOR: Αρχίζει προετοιμασία με ιατρικές εξετάσεις για τους παίκτες
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η νέα εποχή του Παναθηναϊκού AKTOR, είναι προ των πυλών. Η έναρξη της προετοιμασίας πλησιάζει, σε μια ιστορική σεζόν. Καθώς θα είναι στον πάγκο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας συνεργάτη του τον Μάικ Μπατίστ μεταξύ άλλων, κοντά στην ομάδα ο Δημήτρης Διαμαντίδης και φυσικά ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Όλοι αυτοί για να ενισχύουν και να καθοδηγούν ένα ρόστερ αστέρων.

Σε αυτό το παίσιο, το πρωί της Πέμπτης (20/8) το πρώτο… κύμα παικτών του «τριφυλλιού» βρέθηκε στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Για να είναι όλα έτοιμα ενόψει της έναρξης της δουλειάς για τη σεζόν 2026-27.

Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας, ήταν η πρώτη τετράδα που υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ, αναφέρει:

«Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χειζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026/27».

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