Βρετανία: Καθηγήτρια κατηγορείται για σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές

Μια καθηγήτρια Χημείας η οποία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο ανήλικους μαθητές στα τέλη της δεκαετίας του 1980 συμπεριφερόταν μέσα στην τάξη «σαν να βρισκόταν σε μουσικό βίντεο της Sabrina Carpenter», σύμφωνα με κατάθεση που δόθηκε στο δικαστήριο.

Η Sally-Anne Bowen, σήμερα 65 ετών, αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για άσεμνη επίθεση σε βάρος δύο αγοριών, τα οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν περίπου 14 και 15 ετών, ενώ εκείνη βρισκόταν στα μέσα της δεκαετίας των 20.

Η Bowen είχε προσληφθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο Christ’s College στο Finchley, σχολείο αποκλειστικά για αγόρια στο βόρειο Λονδίνο.

«Ντυνόταν και συμπεριφερόταν διαφορετικά»

Ο Tobias Oliver, ο οποίος δεν γνώριζε τα δύο αγόρια που καταγγέλλουν την καθηγήτρια και φοιτούσε σε διαφορετική τάξη, κατέθεσε ότι η παρουσία της Bowen είχε προκαλέσει «αναστάτωση» στο σχολείο.

Όπως ανέφερε, μέχρι τότε το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούνταν κυρίως από άνδρες ή μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες.

«Ντυνόταν και συμπεριφερόταν περισσότερο όπως οι έφηβες φίλες μου παρά όπως οι υπόλοιποι καθηγητές», είπε ο Oliver. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η Bowen φορούσε κοντές και πολύ στενές φούστες, εφαρμοστά μπλουζάκια ή τοπ και φαρδιές ζακέτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συζητήσεις μέσα στην τάξη συχνά απομακρύνονταν από το μάθημα της Χημείας και αποκτούσαν σεξουαλικό περιεχόμενο.

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά της, είπε ότι η Bowen συχνά έπαιζε με τα μαλλιά ή τη ζακέτα της και περνούσε το χέρι της πάνω από το στήθος της.

«Ήταν περισσότερο σαν αυτό που θα έβλεπες σε ένα βίντεο της Sabrina Carpenter παρά σε μια σχολική αίθουσα», ανέφερε.

Ένα από τα δύο αγόρια φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι είχε σεξουαλική επαφή με την καθηγήτρια «περίπου 20 ή 30 φορές» μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, την επισκεπτόταν στο σπίτι της, τη θεωρούσε σύντροφό του και είχε αναπτύξει αισθήματα για εκείνη.

Ο Oliver περιέγραψε την Bowen ως μια καθηγήτρια που «δεν είχε όρια», υποστηρίζοντας ότι έδινε περισσότερο την εντύπωση πως ήθελε να είναι «μία από εμάς, σαν φίλη μας, παρά καθηγήτρια».

Κατά την κατάθεσή του, μέσα στην τάξη είχε μιλήσει στους μαθητές για τη σεξουαλική της ζωή.

Είπε ακόμη ότι η Bowen μοιραζόταν με τους μαθητές κουτσομπολιά από το γραφείο των καθηγητών και συζητούσε μαζί τους για τις σχέσεις και την εμφάνιση άλλων μελών του προσωπικού.

Ο Oliver περιέγραψε και ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας μαθητής διάβαζε στην τάξη ένα «εγχειρίδιο σεξ», το οποίο ο ίδιος θεωρούσε ότι ήταν το Κάμα Σούτρα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης ο Richard Luker, ο οποίος ήταν επικεφαλής του τμήματος Φυσικών Επιστημών του σχολείου στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ο Luker δήλωσε ότι θυμάται καταγγελία από τη μητέρα του πρώτου φερόμενου θύματος. Η γυναίκα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε εκφράσει ανησυχία επειδή ο γιος της σχεδίαζε να ταξιδέψει στο εξωτερικό μαζί με την Bowen στο τέλος της σχολικής περιόδου.

Η Sally-Anne Bowen, από το Hemel Hempstead του Hertfordshire, αρνείται και τις οκτώ κατηγορίες για άσεμνη επίθεση. Η δίκη συνεχίζεται.

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