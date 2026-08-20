Βρετανία: Καθηγήτρια κατηγορείται για σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές

Η Sally-Anne Bowen αρνείται οκτώ κατηγορίες για άσεμνη συμπεριφορά σε βάρος δύο αγοριών

Newsroom

Βρετανία: Καθηγήτρια κατηγορείται για σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια καθηγήτρια Χημείας η οποία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο ανήλικους μαθητές στα τέλη της δεκαετίας του 1980 συμπεριφερόταν μέσα στην τάξη «σαν να βρισκόταν σε μουσικό βίντεο της Sabrina Carpenter», σύμφωνα με κατάθεση που δόθηκε στο δικαστήριο.

Η Sally-Anne Bowen, σήμερα 65 ετών, αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για άσεμνη επίθεση σε βάρος δύο αγοριών, τα οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν περίπου 14 και 15 ετών, ενώ εκείνη βρισκόταν στα μέσα της δεκαετίας των 20.

Η Bowen είχε προσληφθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο Christ’s College στο Finchley, σχολείο αποκλειστικά για αγόρια στο βόρειο Λονδίνο.

«Ντυνόταν και συμπεριφερόταν διαφορετικά»

Ο Tobias Oliver, ο οποίος δεν γνώριζε τα δύο αγόρια που καταγγέλλουν την καθηγήτρια και φοιτούσε σε διαφορετική τάξη, κατέθεσε ότι η παρουσία της Bowen είχε προκαλέσει «αναστάτωση» στο σχολείο.

Όπως ανέφερε, μέχρι τότε το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούνταν κυρίως από άνδρες ή μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες.

«Ντυνόταν και συμπεριφερόταν περισσότερο όπως οι έφηβες φίλες μου παρά όπως οι υπόλοιποι καθηγητές», είπε ο Oliver. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η Bowen φορούσε κοντές και πολύ στενές φούστες, εφαρμοστά μπλουζάκια ή τοπ και φαρδιές ζακέτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συζητήσεις μέσα στην τάξη συχνά απομακρύνονταν από το μάθημα της Χημείας και αποκτούσαν σεξουαλικό περιεχόμενο.

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά της, είπε ότι η Bowen συχνά έπαιζε με τα μαλλιά ή τη ζακέτα της και περνούσε το χέρι της πάνω από το στήθος της.

«Ήταν περισσότερο σαν αυτό που θα έβλεπες σε ένα βίντεο της Sabrina Carpenter παρά σε μια σχολική αίθουσα», ανέφερε.

Ένα από τα δύο αγόρια φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι είχε σεξουαλική επαφή με την καθηγήτρια «περίπου 20 ή 30 φορές» μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, την επισκεπτόταν στο σπίτι της, τη θεωρούσε σύντροφό του και είχε αναπτύξει αισθήματα για εκείνη.

Ο Oliver περιέγραψε την Bowen ως μια καθηγήτρια που «δεν είχε όρια», υποστηρίζοντας ότι έδινε περισσότερο την εντύπωση πως ήθελε να είναι «μία από εμάς, σαν φίλη μας, παρά καθηγήτρια».

Κατά την κατάθεσή του, μέσα στην τάξη είχε μιλήσει στους μαθητές για τη σεξουαλική της ζωή.

Είπε ακόμη ότι η Bowen μοιραζόταν με τους μαθητές κουτσομπολιά από το γραφείο των καθηγητών και συζητούσε μαζί τους για τις σχέσεις και την εμφάνιση άλλων μελών του προσωπικού.

Ο Oliver περιέγραψε και ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας μαθητής διάβαζε στην τάξη ένα «εγχειρίδιο σεξ», το οποίο ο ίδιος θεωρούσε ότι ήταν το Κάμα Σούτρα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης ο Richard Luker, ο οποίος ήταν επικεφαλής του τμήματος Φυσικών Επιστημών του σχολείου στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ο Luker δήλωσε ότι θυμάται καταγγελία από τη μητέρα του πρώτου φερόμενου θύματος. Η γυναίκα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε εκφράσει ανησυχία επειδή ο γιος της σχεδίαζε να ταξιδέψει στο εξωτερικό μαζί με την Bowen στο τέλος της σχολικής περιόδου.

Η Sally-Anne Bowen, από το Hemel Hempstead του Hertfordshire, αρνείται και τις οκτώ κατηγορίες για άσεμνη επίθεση. Η δίκη συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΕΛΛΑΔΑ

H viral εξομολόγηση παππού σε εγγονή που «έριξε» το Tik Tok: «Τη γιαγιά σου τη λατρεύω πιο πολύ από τη ζωή μου»

19:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ στους συμμάχους για την «D-Day» κατά του Ιράν: «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας» - «Θα τους συντρίψουμε»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα κακοποιών που είχαν κατακλέψει Αχαΐα και Ηλεία

19:08ΚΟΣΜΟΣ

«Οικονομική τρομοκρατία» για το Ιράν τα μέτρα κυρώσεων του Τραμπ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:57ΥΓΕΙΑ

Το φαινόμενο της ευρωπαϊκής διατροφής: Το «μυστικό» του να αδυνατίζεις, ενώ τρως περισσότερο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η απίστευτη «κομπίνα» μιας 37χρονης που παρίστανε την 12χρονη για 15 χρόνια - Την συνέλαβαν στο παιδικό δωμάτιο

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ προς Άγκυρα: Η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο ορίζεται από διεθνή κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία και Φινλανδία ζητούν από την Ιταλία να δεχτεί πίσω παράνομους μετανάστες

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το χρέος των ΗΠΑ γίνεται ωρολογιακή βόμβα για την αμερικανική οικονομία - Ξεπέρασε τα $40 τρισ.

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «DNA φάντασμα» αλλάζει την ανθρώπινη ιστορία: Στο φως δύο χαμένοι πρόγονοι του ανθρώπου

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Άγριο επεισόδιο με τουρίστες και οδηγό ταξί για το παράθυρο της πίσω πόρτας – Τον χτύπησαν στο κεφάλι

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στις Σέρρες - Καίει σε χαμηλή βλάστηση

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο – 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές

18:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Άφαντος ο Τόμας Ουόκαπ, κλήθηκε σε απολογία!

18:19ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Τι ισχύει για τις ενστάσεις

18:17LIFESTYLE

Η Ντούα Λίπα σε ξέφρενο pre-wedding ταξίδι στο Πορτοφίνο για τον γάμο της κολλητής της, Ella Jenkin

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες στο λιμάνι της Πάρου: Πυκνή ομίχλη «καταπίνει» πλοίο που αναχωρεί- Δείτε βίντεο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί τουρίστες που οδηγούσαν πατίνια μεθυσμένοι

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι χτύπησαν με drones αεροδρόμιο και εγκατάσταση της Aramco

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος - Καιρός: Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα - Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα «χτυπήσει» κόκκινο

12:00ΕΘΝΙΚΑ

«Σκληρό ροκ» με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας: «Όσοι δεν πείθονται με επιπλήξεις, αξίζουν το ραβδί», απειλεί την Ελλάδα πρώην πρέσβης

17:55LIFESTYLE

Βουτιά στην ιστορία για τη Μαρίνα Βερνίκου: Εξερεύνησε ναυάγιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ηρακλειά

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

15:43ΚΥΠΡΟΣ

Συναγερμός στην Κύπρο για τουρκικά drones και μαχητικά - Παρ' ολίγον σύγκρουση με επιβατικό Boeing

17:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι δράσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

18:00ΕΥ ΖΗΝ

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από την μέση μαύρη σοκολάτα

12:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο καύσωνα - Τι δείχνουν τα ensembles των ECMWF και GEFS

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ προς Άγκυρα: Η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο ορίζεται από διεθνή κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Άγριο επεισόδιο με τουρίστες και οδηγό ταξί για το παράθυρο της πίσω πόρτας – Τον χτύπησαν στο κεφάλι

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσή» αποζημίωση στις εφήβες που κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε λούνα παρκ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πλοίο περνάει ξυστά από τη γέφυρα του Ευρίπου - Η ριψοκίνδυνη πλοήγηση που έκοψε την ανάσα

17:29LIFESTYLE

«Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές»: Έξαλλη η Τίνα Μιχαηλίδου με τη Σοφία Βούλτεψη - Βίντεο

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Μπορεί πράγματι ο Ερντογάν να κάνει πόλεμο με το Ισραήλ;

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία - «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά»

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

15:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ροναλντίνιο, η μεγάλη επιστροφή: Ξαναφορά ποδοσφαιρικά παπούτσια στα 46 για λογαριασμό της Ραβένα

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

07:40LIFESTYLE

Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Το ελληνικό tour της Μαντόνα και η υπόσχεση να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο τόπο

18:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Άφαντος ο Τόμας Ουόκαπ, κλήθηκε σε απολογία!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ