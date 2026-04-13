Σκάνδαλο με καθηγήτρια που «άρπαξε» 1,3 εκατ. δολάρια από 72χρονο για να αγοράσει σπίτι στην Αθήνα

Σάλος με καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η οποία φέρεται να αποπλάνησε έναν συνταξιούχο χρηματιστή της Wall Street και στη συνέχεια να του απέσπασε 1,3 εκατ. δολάρια ώστε να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε η οικογένεια του θύματος.

Ο Φρανκ Γουότρους Χάμιλτον, τότε 72 ετών, ήταν «ευάλωτος» έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο το 2018 που «είχε καταστροφικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία», όπως υποστήριξε ο γιος του σε έγγραφα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν.

Δεν είναι σαφές πώς γνωρίστηκε με τη Μαρία Καραγιώργου, ομότιμη καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Κολούμπια, ωστόσο, ο γιος του Χάμιλτον ισχυρίζεται ότι η «καταξιωμένη ψυχίατρος» όφειλε να αντιληφθεί ότι ο κάτοικος Φλόριντα ήταν «ένας ευάλωτος και αποπροσανατολισμένος ηλικιωμένος άνδρας», πριν συνάψει ερωτική σχέση μαζί του, το 2021 ή το 2022.

«Η Δρ. Καραγιώργου ενσωτωνόταν στη ζωή του Χάμιλτον με σκοπό να εκμεταλλευτεί την εξασθενημένη του κατάσταση, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να τον χειραγωγήσει, με τελικό στόχο την απόκτηση της περιουσίας του προς όφελός της», ισχυρίστηκε η οικογένεια στην αγωγή.

Ο Χάμιλτον, πατέρας δύο παιδιών, είχε σχεδόν 50ετή καριέρα στη Wall Street και είχε διατελέσει στέλεχος της χρηματοοικονομικής εταιρείας Promontory Interfinancial Network, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε IntraFi.

Η σχέση περιλάμβανε ταξίδια της Καραγιώργου, τότε 57 ετών, από τη Νέα Υόρκη στη Φλόριντα για να περάσουν μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα Χριστούγεννα, τη Πρωτοχρονιά, το Πάσχα, αλλά και τα γενέθλιά τους, σύμφωνα με την οικογένεια.

Κατά τη διάρκεια ορισμένων από αυτές τις συναντήσεις, ο Χάμιλτον φέρεται να την αποκαλούσε αρραβωνιαστικιά ή γυναίκα του.

Ενώ τού ψιθύριζε τρυφερά λόγια, η οικογένεια υποστηρίζει ότι εκείνη είχε ως στόχο την αγορά σπιτιού στην Αθήνα, πιέζοντάς τον επανειλημμένα και ενοχοποιώντας τον ώστε να καλύψει το κόστος.

Οι επίμαχες συναλλαγές

Ύστερα από λίγους μήνες έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ο Χάμιλτον φέρεται να της μετέφερε 100.000 δολάρια την 4η Απριλίου 2022 και στη συνέχεια 1,2 εκατ. δολάρια τη 18η Μαΐου 2022 για την αγορά κατοικίας αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων στην Αθήνα.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε άτυπη συμφωνία το ακίνητο να καταχωρηθεί στο όνομα και των δύο, τελικά εμφανίστηκε ως μοναδική ιδιοκτήτρια και στη συνέχεια διέκοψε τις επαφές μαζί του, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η καθηγήτρια του Κολούμπια –η οποία μελετά τη γενετική της σχιζοφρένειας και έχει 146 επιστημονικές δημοσιεύσεις με περισσότερες από 16.000 αναφορές– φέρεται να «εκμεταλλεύτηκε σκόπιμα την ευαλωτότητα του Χάμιλτον και χρησιμοποίησε τη θέση εμπιστοσύνης της για να τον επηρεάσει», υποστηρίζει η οικογένεια.

Η Καραγιώργου εμφανίζεται σήμερα ως αναπληρώτρια επικεφαλής του Τμήματος Ιατρικής Γενετικής στο Τμήμα Ψυχιατρικής του ιδρύματος στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, διαθέτει επίσης κατοικία αξίας 1,7 εκατ. δολαρίων στο ακριβό προάστιο Ρίβερντεϊλ του Μπρονξ.