Στο «κόκκινο» η Ευρώπη: Πάνω από 25.000 νεκροί από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα σε τέσσερις χώρες

Βαρύς απολογισμός καταγράφεται σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία από τις ακραίες θερμοκρασίες του καλοκαιριού του 2026.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Στο «κόκκινο» η Ευρώπη: Πάνω από 25.000 νεκροί από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα σε τέσσερις χώρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πάνω από 25.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους το 2026 σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία λόγω ακραίων καύσωνα.
  • Η Γερμανία κατέγραψε περίπου 14.000 θανάτους από τη ζέστη, τον υψηλότερο ετήσιο απολογισμό από το 2016.
  • Η Γαλλία σημείωσε πάνω από 7.300 πρόσθετους θανάτους κατά τα κύματα καύσωνα του 2026.
  • Η Ισπανία κατέγραψε σχεδόν 4.500 θανάτους από καύσωνα από 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου, τον υψηλότερο αριθμό από το 2022.
  • Στην Ιταλία, η θνησιμότητα ατόμων άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 3% τον Ιούνιο, με εκτιμήσεις για έως 8.000 θανάτους από ζέστη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
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Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του 2026 στις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας του καύσωνα. Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες που έπληξαν τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία οδήγησαν τον υδράργυρο επανειλημμένα πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας ασφυκτική πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας και συνεχή διαδοχή υγειονομικών συναγερμών.

Η Γερμανία μετρά τις μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Robert Koch, περίπου 14.000 θάνατοι συνδέονται άμεσα με την ακραία ζέστη μέσα στο 2026. Πρόκειται για έναν απολογισμό που ξεπερνά κάθε ετήσια καταγραφή στη χώρα από το 2016 μέχρι σήμερα.

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά επιβαρυμένη παραμένει η κατάσταση και στη Γαλλία. Η αρμόδια υπηρεσία Santé Publique France έχει καταγράψει περισσότερους από 7.300 πρόσθετους θανάτους κατά τη διάρκεια των φετινών κυμάτων έντονης ζέστης. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιπτώσεις στον πληθυσμό είναι έντονες.

Ρεκόρ τετραετίας στην Ισπανία και ανησυχία στην Ιταλία

Στην Ιβηρική Χερσόνησο, η Ισπανία ανακοίνωσε σχεδόν 4.500 θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες για το διάστημα από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου. Όπως προκύπτει από το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III και το Σύστημα Παρακολούθησης Θνησιμότητας MoMo, πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί για τη συγκεκριμένη περίοδο από το 2022. Αν και το σύστημα παρακολούθησης δεν τεκμηριώνει άμεση αιτιώδη συνάφεια για κάθε περιστατικό ξεχωριστά, αποτελεί την πιο αξιόπιστη εκτίμηση για τις απώλειες όπου οι θερμοκρασίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Στην Ιταλία δεν υπάρχει ακόμη ένας επίσημος ενοποιημένος απολογισμός, καθώς η καταγραφή γίνεται κυρίως με δείκτες πραγματικού χρόνου. Τον Ιούνιο σημειώθηκε αύξηση 3% στη θνησιμότητα των ατόμων άνω των 65 ετών. Η επικεφαλής του Τμήματος Πρόληψης του ιταλικού υπουργείου Υγείας, Μαρία Ροζάρια Καμπιτέλο, δήλωσε πως τα δεδομένα βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία των δήμων και πως στα τέλη Ιουνίου δεν διαφαίνονταν ακραίες εξάρσεις.

Πάντως, οι επιστημονικές εκτιμήσεις για τη συνέχεια είναι δυσοίωνες. Ο επιδημιολόγος Φαμπρίτσιο Πρελιάσκο, διευθυντής Υγιεινής και Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, υπολογίζει μέσω δηλώσεών του στο Ansa και το Euractiv ότι οι θάνατοι λόγω ζέστης στην Ιταλία μπορεί να αγγίξουν τις 5.000 έως 8.000 μέχρι να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Αν συνεχιστεί η τρέχουσα κλιματική συμπεριφορά, η αυξημένη θνησιμότητα ενδέχεται να είναι κατά 10% έως 20% υψηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.500 έως 3.000 περισσότερα θύματα.

Οι επόμενες εβδομάδες παραμένουν κρίσιμες. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος αποτελούν ιστορικά τους πιο επικίνδυνους μήνες για τις συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω.

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