Ταϊλάνδη: Τουρίστες παρασύρθηκαν από ξαφνική πλημμύρα ενώ έβγαζαν selfies

Οι επισκέπτες είχαν εισέλθει σε απαγορευμένη ζώνη κοντά σε καταρράκτη

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ταϊλάνδη: Τουρίστες παρασύρθηκαν από ξαφνική πλημμύρα ενώ έβγαζαν selfies
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια ομάδα τουριστών παρασύρθηκε από ξαφνική πλημμύρα κοντά σε καταρράκτη στη βόρεια Ταϊλάνδη ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfies σε απαγορευμένη ζώνη.
  • Το περιστατικό συνέβη λόγω εισόδου σε απαγορευμένη περιοχή, παρά τις προειδοποιήσεις.
  • Όλοι οι τουρίστες σώθηκαν με ελαφρούς τραυματισμούς.
  • Οι υπεύθυνοι του εθνικού πάρκου τόνισαν ότι οι κανόνες ασφαλείας είναι υποχρεωτικοί και όχι διαπραγματεύσιμοι.
  • Οι αρχές καλούν τους τουρίστες να τηρούν αυστηρά τις σημάνσεις για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων.
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Στο παρά πέντε αποφεύχθηκε μία τραγωδία σε δημοφιλή φυσικό προορισμό της βόρειας Ταϊλάνδης, όταν μια ομάδα τουριστών παρασύρθηκε από ορμητικά νερά την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφία.

Οι επισκέπτες είχαν εισέλθει σε απαγορευμένη ζώνη κοντά σε καταρράκτη, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εντυπωσιακό πλάνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο αργότερα, ένα κύμα υψηλής στάθμης νερού –φαινόμενο συχνό κατά την περίοδο των μουσώνων στην περιοχή– χτύπησε ξαφνικά, παρασέρνοντας τους ανυποψίαστους τουρίστες. Παρά τη δραματική στιγμή και την επικινδυνότητα των ορμητικών νερών, όλοι όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό κατάφεραν να σωθούν, με τις αρχές να αναφέρουν μόνο ελαφρούς τραυματισμούς.

Οι υπεύθυνοι του εθνικού πάρκου εξέδωσαν νέα ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας στους επισκέπτες ότι οι κανόνες ασφαλείας δεν είναι διαπραγματεύσιμοι.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους τουρίστες να δείχνουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις σημάνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.

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