Φωτιά στο Ρέθυμνο: Απεγκλωβίστηκαν από θαλάσσης 50 άτομα από την παραλία Πρέβελης - Βίντεο

Snapshot Συνολικά 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελη στο Ρέθυμνο λόγω της φωτιάς.

Η απεγκλωβιστική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά μέσα.

Οι δρόμοι είχαν μπλοκαριστεί από τη φωτιά, καθιστώντας απαραίτητη τη μεταφορά των ατόμων από θαλάσσης.

Οι απεγκλωβισμένοι μεταφέρονται στο Λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για αποβίβαση.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς στον Ασώματο Ρεθύμνου. Snapshot powered by AI

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, για να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Πέμπτη, στον Ασώματο.

Μάλιστα, 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελη με σκάφη το λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά μέσα, καθώς ο δρόμος είχε αποκοπεί λόγω της φωτιάς.

Οι επεγκλωβισμένοι μεταφέρονται στο Λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για να αποβιβαστούν.

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