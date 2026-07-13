Μουντιάλ 2026: Αποκάλυψη για την υπόθεση Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία

Η απόφαση για την άρση της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν στο Μουντιάλ 2026 ελήφθη μόνο από τον πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, χωρίς να διεξαχθεί ψηφοφορία από τα υπόλοιπα μέλη, αναφέρουν σε δημοσίευμα τους οι Times.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Μουντιάλ 2026: Αποκάλυψη για την υπόθεση Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία
AP.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι «Times», η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του επιθετικού των ΗΠΑ ελήφθη χωρίς να προηγηθεί ψηφοφορία από την Πειθαρχική Επιτροπή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026. Οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν από το Βέλγιο στη φάση των «16», όμως στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συμμετοχή του επιθετικού της Μονακό, ο οποίος είχε αποβληθεί στην προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στη Βοσνία, αλλά τελικά απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι των νοκ άουτ.

Η απόφαση της FIFA προκάλεσε έντονη κριτική στον ποδοσφαιρικό κόσμο, ειδικά μετά την παρέμβαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του 25χρονου επιθετικού. Όπως ανέφερε, θεωρούσε ότι οι ενέργειες του Μπαλογκάν δεν δικαιολογούσαν την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής, διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν ζήτησε να ανατραπεί η απόφαση, αλλά να εξεταστεί εκ νέου το σχετικό βίντεο.

Απαντώντας στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η FIFA είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση για την άρση της τιμωρίας ελήφθη ανεξάρτητα, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, δεν έπεισε αρκετούς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Times», η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA συνεδρίασε κανονικά για να εξετάσει την υπόθεση, όμως η τελική απόφαση δεν τέθηκε ποτέ σε ψηφοφορία μεταξύ των 18 μελών της. Αντίθετα, η άρση της τιμωρίας αποφασίστηκε αποκλειστικά από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του Μπαλογκάν στη φάση των «16».

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, η οποία είχε επικαλεστεί το Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα για να δικαιολογήσει την ακύρωση της ποινής.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιχείρησε επίσης να πετύχει την ακύρωση της κίτρινης κάρτας που δέχθηκε ο Μίκαελ Ολίζε στο τέλος της αναμέτρησης με την Παραγουάη, ωστόσο το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε από τη FIFA.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοφόρο προσάραξε στη Λήμνο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αποκόλλησή του

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου - Συντάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αποκάλυψη για την υπόθεση Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, έχτισε την οικονομία της χώρας

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η ακραία ζέστη απειλεί την παρμεζάνα - Γιατί κινδυνεύει ένας «θησαυρός» 800 ετών, αξίας € 4,5 δισ.

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ, «όχι» σε Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

11:38ANNOUNCEMENTS

Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

11:33LIFESTYLE

Viral (ξανά) η Βικτόρια Μπέκαμ: Ατάραχη στο γκολ της Αγγλίας - «Γιόρταζε μέσα της»

11:32ANNOUNCEMENTS

Το «Κόκκαλο» στο Θέατρο Σημείο: Η ροκ τελετουργία για τον Αντονέν Αρτώ σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά μεγάλο προβάδισμα για τη ΝΔ– Βραχνάς η ακρίβεια, πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες

11:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για τραγωδία στα Τέμπη: Μόνο 8 από τους 36 κατηγορούμενους στο εδώλιο

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δύσκολο να θάβεις γυναίκα και κόρη μέσα σε πέντε χρόνια»

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προσοχή στους γλάρους - Κυκλοφορούν «μεθυσμένοι πίνοντας» σμήνη ιπτάμενων μυρμηγκιών

11:00ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί με τη χοληστερόλη αν αρχίσετε να παίρνετε βιταμίνη D

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Γκράχαμ: Από τι πέθανε τελικά ο Αμερικανός γερουσιαστής - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

10:45LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή έκανε την έκπληξη στην πρωινή ζώνη της Κυριακής;

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αίσιο τέλος για τέσσερις πεζοπόρους που εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι

10:39WHAT THE FACT

Ερευνητές ανακαλύπτουν σπήλαιο με σπάνια μαργαριτάρια σπηλαίων στο Βιετνάμ - Γιατί είναι μοναδικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: Είμαστε στα όρια ανεκτού κινδύνου - Έκτακτα μέτρα

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου - Αλλοδαπός της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά» - «Μύθευμα ότι η υπόθεση της Marfin άνοιξε από ανώνυμο email»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτής καντίνας που προσέγγισε παραλία χωρίς άδεια

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά μεγάλο προβάδισμα για τη ΝΔ– Βραχνάς η ακρίβεια, πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Γκράχαμ: Από τι πέθανε τελικά ο Αμερικανός γερουσιαστής - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Συνελήφθη από τις βρετανικές Aρχές η 46χρονη που αναζητούνταν

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικές μνήμες «Κραν Μοντανά» στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες 27 άνθρωποι

11:00ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί με τη χοληστερόλη αν αρχίσετε να παίρνετε βιταμίνη D

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δύσκολο να θάβεις γυναίκα και κόρη μέσα σε πέντε χρόνια»

08:33ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σταματήσει η ναυτία στο αυτοκίνητο;

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προσοχή στους γλάρους - Κυκλοφορούν «μεθυσμένοι πίνοντας» σμήνη ιπτάμενων μυρμηγκιών

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής των «Jurassic Park» και «Peaky Blinders» σε ηλικία 78 ετών 

11:33LIFESTYLE

Viral (ξανά) η Βικτόρια Μπέκαμ: Ατάραχη στο γκολ της Αγγλίας - «Γιόρταζε μέσα της»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ