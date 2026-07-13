Μουντιάλ 2026: Αποκάλυψη για την υπόθεση Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι «Times», η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του επιθετικού των ΗΠΑ ελήφθη χωρίς να προηγηθεί ψηφοφορία από την Πειθαρχική Επιτροπή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026. Οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν από το Βέλγιο στη φάση των «16», όμως στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συμμετοχή του επιθετικού της Μονακό, ο οποίος είχε αποβληθεί στην προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στη Βοσνία, αλλά τελικά απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι των νοκ άουτ.

Η απόφαση της FIFA προκάλεσε έντονη κριτική στον ποδοσφαιρικό κόσμο, ειδικά μετά την παρέμβαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του 25χρονου επιθετικού. Όπως ανέφερε, θεωρούσε ότι οι ενέργειες του Μπαλογκάν δεν δικαιολογούσαν την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής, διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν ζήτησε να ανατραπεί η απόφαση, αλλά να εξεταστεί εκ νέου το σχετικό βίντεο.

Απαντώντας στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η FIFA είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση για την άρση της τιμωρίας ελήφθη ανεξάρτητα, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, δεν έπεισε αρκετούς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Times», η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA συνεδρίασε κανονικά για να εξετάσει την υπόθεση, όμως η τελική απόφαση δεν τέθηκε ποτέ σε ψηφοφορία μεταξύ των 18 μελών της. Αντίθετα, η άρση της τιμωρίας αποφασίστηκε αποκλειστικά από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του Μπαλογκάν στη φάση των «16».

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, η οποία είχε επικαλεστεί το Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα για να δικαιολογήσει την ακύρωση της ποινής.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιχείρησε επίσης να πετύχει την ακύρωση της κίτρινης κάρτας που δέχθηκε ο Μίκαελ Ολίζε στο τέλος της αναμέτρησης με την Παραγουάη, ωστόσο το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε από τη FIFA.