Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα Θεσσαλίας σήμερα Πέμπτη περίπου στις 15:15.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του δήμου.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) με ισχυρούς ανέμους έως 5 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη (30/7) περιπου στις 15:15 το μεσημέρι και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Ελασσόνας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και αυτή την ώρα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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