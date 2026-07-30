Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εξετάζεται βλάβη στο όχημα που επέβαιναν οι δύο νεκροί πυροσβέστες

Snapshot Εξετάζεται αν βλάβη στο φίλτρο του οχήματος προκάλεσε το σβήσιμό του κατά τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ενδέχεται να αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το όχημα λόγω της βλάβης.

Οι σκόνες, κάφτρες και στάχτες πιθανόν προκάλεσαν ζημιά στο φίλτρο του αυτοκινήτου.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες από ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα. Snapshot powered by AI

Το σενάριο να είχε βλάβη το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, εξετάζεται από τις αρχές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το εγκαταλείψουν.

Συνάδελφοι των δύο θυμάτων ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι ίσως από τις σκόνες, τις κάφτρες και τις στάχτες να έπαθε ζημιά το φίλτρο και ξαφνικά να έσβησε το αυτοκίνητο. Γι' αυτό και τα παράθυρα ήταν ορθάνοιχτα.

Στο μεταξύ με πολύ προσοχή συνεχίζονται οι έρευνες, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έφθασε στην Κρήτη χθες από την Αθήνα σχετικά με τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

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