Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εξετάζεται βλάβη στο όχημα που επέβαιναν οι δύο νεκροί πυροσβέστες
Εξετάζεται αν από τις σκόνες, τις κάφτρες και τις στάχτες έπαθε ζημιά το φίλτρο του αυτοκινήτου και έσβησε
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- Εξετάζεται αν βλάβη στο φίλτρο του οχήματος προκάλεσε το σβήσιμό του κατά τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
- Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ενδέχεται να αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το όχημα λόγω της βλάβης.
- Οι σκόνες, κάφτρες και στάχτες πιθανόν προκάλεσαν ζημιά στο φίλτρο του αυτοκινήτου.
- Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες από ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα.
Το σενάριο να είχε βλάβη το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, εξετάζεται από τις αρχές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το εγκαταλείψουν.
Συνάδελφοι των δύο θυμάτων ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι ίσως από τις σκόνες, τις κάφτρες και τις στάχτες να έπαθε ζημιά το φίλτρο και ξαφνικά να έσβησε το αυτοκίνητο. Γι' αυτό και τα παράθυρα ήταν ορθάνοιχτα.
Στο μεταξύ με πολύ προσοχή συνεχίζονται οι έρευνες, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έφθασε στην Κρήτη χθες από την Αθήνα σχετικά με τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.