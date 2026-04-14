Τροχαίο στους Παξούς: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο τραυματία

Σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις υποβάλλεται ο 17χρονος συνεπιβάτης της μηχανής που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο του 15χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 17χρονος φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν οι δύο ανήλικοι, συγκρούστηκε με Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε 24χρονη. Όπως προκύπτει, κανείς από τους δύο νεαρούς δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ ο 15χρονος οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

«Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε»

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία των Παξών μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με θύμα έναν 15χρονο και έναν 17χρονο να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στο STAR ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 15χρονος φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε 24χρονη στην επαρχιακή οδό Γαΐου – Λάκκας.

Ο ίδιος περιέγραψε πως ο ανήλικος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές και αυχενικές κακώσεις, χωρίς επαφή και χωρίς δυνατότητα κίνησης, καταλήγοντας περίπου μισή ώρα αργότερα.

Για τον 17χρονο συνεπιβάτη, ο κ. Κάντας ανέφερε ότι εντοπίστηκε τραυματισμένος λίγο πιο πέρα από το σημείο της σύγκρουσης και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

«Είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε», είπε ο κ. Κάντας.

«Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ κανένας από τους δύο ανήλικους δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Μετά το τροχαίο, η 24χρονη οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

