Παξοί: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον 15χρονο - «Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε»

Ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και κανένας από τους δύο ανήλικους δεν φορούσε κράνος, ενώ η 24χρονη οδηγός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική εντολή.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία των Παξών μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με θύμα έναν 15χρονο και έναν 17χρονο να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στο STAR ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 15χρονος φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε 24χρονη στην επαρχιακή οδό Γαΐου – Λάκκας.

Ο ίδιος περιέγραψε πως ο ανήλικος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές και αυχενικές κακώσεις, χωρίς επαφή και χωρίς δυνατότητα κίνησης, καταλήγοντας περίπου μισή ώρα αργότερα.

Για τον 17χρονο συνεπιβάτη, ο κ. Κάντας ανέφερε ότι εντοπίστηκε τραυματισμένος λίγο πιο πέρα από το σημείο της σύγκρουσης και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

«Είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε», είπε ο κ. Κάντας.

«Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ κανένας από τους δύο ανήλικους δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Μετά το τροχαίο, η 24χρονη οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

