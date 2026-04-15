Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο και παραβίαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το πόρισμα της νεκροψίας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών αναμένεται εντός της ημέρας για να καθοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Μυρτώ φέρεται να έλαβε ναρκωτικά από έναν άνδρα και να εγκαταλείφθηκε αναίσθητη στην πλατεία από τους τρεις νεαρούς που ήταν μαζί της.

Οι γονείς της 19χρονης ζητούν απαντήσεις και την απόδοση ευθυνών για τις συνθήκες του θανάτου της κόρης τους.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν από τους τρεις άνδρες να μεταφέρει την άτυχη κοπέλα ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν τις 11:00, οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο κέντρο του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο (και οι τρεις) και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (οι δύο).

Παράλληλα, αναμένεται εντός της ημέρας το πόρισμα της νεκροψίας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης, όπως μεταδίδει το ertnews.

Ξεσπούν οι γονείς της 19χρονης

Την ίδια ώρα οι γονείς της 19χρονης ξεσπούν, ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κόρη τους. Η οικογένεια παραμένει συντετριμμένη από την τραγωδία και ζητά να αποδοθούν ευθύνες, προκειμένου να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της άτυχης 19χρονης.

Μιλώντας στο Mega η μητέρα ξέσπασε, ενώ αποκάλυψε και την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη της.

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου” μου λέει», είπε αρχικά και υποστήριξε πως μια φίλη της 19χρονης είπε, ότι η Μυρτώ γνώρισε ένα αγόρι, το οποίο φέρεται να της έδωσε ναρκωτικά και να την εγκατέλειψε.

«Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει” λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν μαζί της, φέρεται να την μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν οι αστυνομικοί φαίνεται ένας από τους τρεις άνδρες να την κουβαλά, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

