ΗΠΑ: Ο Πούτιν προετοιμάζεται για πυρηνική επίθεση «Περλ Χάρμπορ» στο διάστημα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει μια επίθεση τύπου Περλ Χάρμπορ εναντίον δορυφόρων στο διάστημα, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πανδαιμόνιο σε όλο τον κόσμο, προειδοποίησε ένας αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Ο στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ, επικεφαλής της αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «πολύ ανήσυχη» για τα σχέδια του Κρεμλίνου.

Ο Γουάιτινγκ δήλωσε χαρακτηριστικά στους Times: «Σκέφτονται να τοποθετήσουν σε τροχιά ένα πυρηνικό αντιδορυφορικό όπλο που θα έθετε σε κίνδυνο τους δορυφόρους όλων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, και αυτό θα ήταν ένα αποτέλεσμα που απλά δεν μπορούμε να ανεχτούμε».

Και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία παραμένει μια εξελιγμένη διαστημική δύναμη και συνεχίζει να επενδύει σε αντιδιαστημικά όπλα».

Ερωτηθείς γιατί η Ρωσία θα ήθελε να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο διάστημα, απάντησε: «Από ρωσική οπτική γωνία, κοιτάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, κοιτάζουν το ΝΑΤΟ και βλέπουν εκεί μια υπεροχή των συμβατικών όπλων. Και πιστεύουν ότι οι νέοι τρόποι προσπάθειας υπονόμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, όπως η εξουδετέρωση των διαστημικών μας δυνατοτήτων, τους βοηθούν να ισοπεδώσουν το πεδίο της μάχης».

Η αποσύνδεση του διαστημικού σταθμού Soyuz MS-25 στις 23 Σεπτεμβρίου 2024 EPA

Αρνήθηκε να σχολιάσει πώς οι ΗΠΑ κατέληξαν στην κατανόηση του ρωσικού αεροπλάνου. Εάν αληθεύουν οι ισχυρισμοί, θα αποτελούσαν μια σημαντική παραβίαση της Συνθήκης για το Διάστημα, την οποία η Ρωσία έχει υπογράψει.

Θα ήταν επίσης μια προσπάθεια της στρατηγικής της Ρωσίας για αύξηση της επιθετικότητάς της στο διάστημα, η οποία, σύμφωνα με τον Γουάιτινγκ, περιλαμβάνει «συνεχείς δορυφορικές επικοινωνίες και παρεμβολές GPS» σε τόσο μεγάλη κλίμακα που θέτει «σε κίνδυνο τα πολιτικά αεροσκάφη».

Ανησυχία για την αύξηση της επιθετικότητας της Ρωσίας

Υπό το φως της αυξημένης επιθετικότητας της Ρωσίας, οι επικεφαλής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συζήτησαν σήμερα τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παραγωγής όπλων στην Ευρώπη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στη διατλαντική συμμαχία.

«Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο, να παράγουμε περισσότερα και να κάνουμε και τα δύο πιο γρήγορα», έγραψε στο διαδίκτυο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Τα ευρωπαϊκά έθνη αγωνίζονται να ενισχύσουν τους στρατούς τους απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πίεση του Τραμπ.

Οι φόβοι για τον ρόλο της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ έχουν ενταθεί, καθώς ο ηγέτης των ΗΠΑ απείλησε ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη συμμαχία, θυμωμένος για την ευρωπαϊκή στάση στον πόλεμό του στο Ιράν.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πέρυσι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις βασικές αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν την κριτική του Τραμπ ότι η Ευρώπη δεν δαπανά αρκετά για την άμυνα.

Ωστόσο, υπάρχουν συνεχιζόμενες καταγγελίες ότι η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης δεν μπορεί να συμβαδίσει και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες, υψηλότερες απαιτήσεις.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ επιμένουν ότι το μπλοκ θα πρέπει να επικεντρωθεί στα βασικά του πλεονεκτήματα, όπως η συγκέντρωση χρηματοδότησης, και να μην παρεκκλίνει από τον παραδοσιακό τομέα του στρατιωτικού σχεδιασμού της συμμαχίας.

