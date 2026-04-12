Πούτιν: Έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση για ειρηνική λύση στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εκφωνεί ομιλία στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας FSB, στη Μόσχα, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, ακριβώς 4 χρόνια από την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν πως είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση για την εύρεση ειρηνευτικής λύσης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον κ. Πεζεσκιάν, ο κ. Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

