Ο Πούτιν κήρυξε εκεχειρία για το Πάσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε πασχαλινή εκεχειρία από τις 4:00 μ.μ. στις 11 Απριλίου έως τα τέλη της 12ης Απριλίου 2026.

«Με απόφαση του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε σχέση με την επικείμενη ορθόδοξη εορτή του Πάσχα, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 4:00 μ.μ. της 11ης Απριλίου έως το τέλος της ημέρας στις 12 Απριλίου 2026», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερσίμοφ έχουν λάβει εντολή να σταματήσουν τις εχθροπραξίες προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα στρατεύματα πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις του εχθρού, καθώς και οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες, αναφέρεται μεταξύ άλλων...

Διαβάστε επίσης