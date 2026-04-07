Ρωσία: Νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νταγκεστάν

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τη ρωσική δημοκρατία του Νταγκεστάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ολόκληρα χωριά που μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες σε αυτήν την περιοχή του Καυκάσου, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Ένα βίντεο δείχνει την κατάρρευση τμήματος πολυώροφης πολυκατοικίας στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν.

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης, σύμφωνα με το υπουργείο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω διακοπών της ηλεκτροδότησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Καταστροφικές πλημμύρες είχαν πλήξει ήδη το Νταγκεστάν την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και αναγκάζοντας τις αρχές να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
