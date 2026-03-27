Κρεμλίνο: Διέψευσε ότι ο Πούτιν ζήτησε από Ρώσους ολιγάρχες χρηματοδότηση για τον πόλεμο

Τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση του Πούτιν με επιχειρηματίες, δίνει το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP
Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από εξέχοντες επιχειρηματίες να προσφέρουν χρήματα προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της Ρωσίας καθώς η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι αναφορές, που επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές, δημοσιεύθηκαν από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης The Bell και από τους Financial Times έπειτα από κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε ο Πούτιν με επικεφαλής επιχειρήσεων χθες Πέμπτη.

«Δεν είναι αλήθεια ότι ο Πούτιν υπέβαλε τέτοιο αίτημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ωστόσο είπε πως κάποιος που συμμετείχε στη σύσκεψη είπε πως θέλει να κάνει δωρεά ένα «πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων» στο κράτος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το πρόσωπο αυτό είπε πως οι περισσότεροι επιχειρηματίες που ήταν παρόντες είχαν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους στα χρόνια του 1990 και ότι η έναρξη των επιχειρήσεών τους συνδέθηκε με το κράτος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, επομένως πολλοί από αυτούς θεωρούν πως είναι καθήκον τους να συμβάλουν, είπε ο Πεσκόφ. Δεν κατονόμασε το εν λόγω άτομο.

«Αυτή ήταν εντελώς δική του πρωτοβουλία και όχι του προέδρου Πούτιν. Αν και, βέβαια, ο αρχηγός του κράτους καλωσόρισε μια τέτοια πρωτοβουλία» πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως δεν είναι αλήθεια ότι θα χρήματα προορίζονται για τον πόλεμο.

Το The Bell, που μετέδωσε ρεπορτάζ για τη συνάντηση, ανέφερε ότι ο Πούτιν συζήτησε τη στρατιωτική χρηματοδότηση και είπε πως η Ρωσία θα πολεμάει μέχρι να καταλάβει τις περιοχές που απομένουν από την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας που δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό τον έλεγχό της.

Το The Bell ανέφερε πως ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ δεσμεύθηκε στη σύσκεψη να κάνει δωρεά 100 δισεκ. ρούβλια (1,23 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ). Το Reuters δεν μπόρεσε προσώρας να επικοινωνήσει με τον Κερίμοφ για σχόλια.

Η Ρωσία έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό και αντιμετωπίζει οικονομική επιβράδυνση καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εισήλθε στον πέμπτο χρόνο, δεν λέει να τελειώσει. Ωστόσο αναμένεται να εξασφαλίσει απροσδόκητα έσοδα από την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως η κυβέρνηση ετοιμάζει ενδεχομένως μείωση 10% σε όλες τις «μη ευαίσθητες» δαπάνες στον φετινό προϋπολογισμό, όμως η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

